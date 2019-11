Kursrally etter fantastisk kvartal - nyheter løfter flere aksjer

Oslo Børs holder seg forsiktig inne i grønt terreng fredag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 899,19 poeng, opp 0,13 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 960 millioner kroner.

Sår Trump-tvil

Stemningen er nervøs på børsene etter at Kina i går sådde tvil om en langsiktig handelsavtale med USA, og viste til president Donald Trumps «impulsive natur» – og risikoen for at han vil trekke seg fra enhver avtale.

Investorene ser også frem mot dagens viktige arbeidsmarkedsrapport fra USA (non-farm payrolls).

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 75.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i oktober, noe som i så fall vil være ned fra 136.000 i september. General Motors-streiken ventes å prege tallene.

Oljeprisen

Brent-oljen er opp 0,39 prosent til 59,73 dollar fatet, og nærmer seg igjen nivået da Oslo Børs stengte dørene torsdag (59,90 dollar fatet).

WTI-oljen stiger fredag 0,44 prosent til 54,42 dollar fatet.

«Lagerbygging, ny usikkerhet rundt de globale vekstutsiktene og utfordringer knyttet til en stengt amerikansk rørledning sendte i går WTI-prisen ned 0,78 dollar per fat til 54,13 per fat. Prisen har i morgentimene i dag hentet seg noe opp igjen», skriver DNB Markets.

På Oslo Børs stiger Equinor 1,29 prosent til 172,40 kroner. Ellers i olje er Aker BP opp 0,59 prosent til 255,40 kroner, mens DNO svekker seg nye 1,26 prosent til 10,96 kroner i kjølvannet av gårsdagens kvartalstall.

Kursrally i Europris

En rekke selskaper har lagt frem kvartalstall på morgenkvisten, og blant disse utmerker spesielt Europris seg positivt med en oppgang på 9,13 prosent til 27,22 kroner på høyt volum.

Selskapet knallet til med en like-for-like-vekst på 7,5 prosent på årsbasis i kvartal, langt over markedsveksten på 1,3 prosent.

– Det var et fantastisk kvartal og vi slo markedet på vekst. Det som var ekstra gledelig var at vi også leverte gode resultater og mye bedre enn i fjor, sier Europris-sjef Pål Wibe.

Kun Archer og Solstad Offshore stiger mer i fredagens handel. Duoen stiger 15,44 og 12,42 prosent, til henholdsvis 4,00 og 0,86 kroner.

Archer ifølge en melding blitt tildelt en ny femårig kontrakt med YPF for tre rigger som nå er under kontrakt med samme selskap i Vaca Muerta i Argentina. Kontrakten er på 200 millioner dollar.

Solstad Offshore klatrer etter at datterselskapet Farstad Supply har solgt den 2003-bygde PSVen Far Swift.

Hofseth og mer tall

Hofseth BioCare avanserer 9,0 prosent til 8,72 kroner på Oslo Axess etter å ha halvert underskuddet på driften i tredje kvartal.

Endur belønnes med en oppgang på 5,93 prosent til 1,39 kroner etter å ha mer enn doblet inntektene i kvartalet som gikk.

Norwegian stiger 0,40 prosent til 44,85 kroner.

Flyselskapet melder fredag om flyselskap som gir likviditetseffekt på 15 mill. dollar

Taperne

Merkur Market-noterte Lavo.tv topper taperlisten med en nedgang på 18,60 prosent til 0,04 kroner.

Idex fortsetter fortsetter også nedturen etter Invescos nedsalg, og faller nye 17,53 prosent til 0,47 kroner.

SoftOx Solutions faller 17,33 prosent til 24,880 kroner, mens Navamedic svekker seg 10,98 prosent til 23,50 kroner.