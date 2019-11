ISM ødela jobbfesten

De amerikanske sysselsettingstallene overgikk forventningene, men ble overskygget av svake signaler fra innkjøpssjefindeksen ISM.

På grunn av pågående streiker var forventningen så lav som 85.000 nye jobber i oktober, nær 50.000 lavere enn i september. De faktiske tallene endte på 128.000. Normalt ville en så stor overraskelse i seg selv være nok til å gi feststemning i markedene.

Fredag uteble likevel jubelen, og grunnen er at ISM-indeksen for tredje måned på rad havnet klart under 50-streken, som skiller vekst fra tilbakegang. Etter 47,8 i september, endte ISM på 48,3 i oktober, omtrent et halvt poeng under forventningene, ifølge Bloomberg.

De viktigste faktorene bak tilbakegangen er (fortsatt) handelskrigen, avtakende global vekst og den sterke dollaren.

Som et slags apropos til sysselsettingstallene: ISMs delindeks for bedriftenes sysselsetting økte, men til fortsatt svært svake 47,7, en verdi som indikerer at bedriftene fortsatt vil kutte bemanningen.

Dollaren, som i oktober hadde sin svakeste måned på nær to år, startet også november med svekkelse etter ISM-skuffelsen.

Kronen sluttet uken på stigende kurs. I løpet av fredagen gikk USDNOK fra 9,19 til 9,10, mens EURNOK gikk fra 10,25 til 10,16