Seadrill-byks og sjømat-smekk på grønn Oslo Børs

Pilen pekte opp på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen steg 0,49 prosent til 908,11.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,9 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av oppgang i Asia og Europa. Søndag uttalte handelsminister USA, Wilbur Ross, at amerikanske selskaper vil bli gitt retten til å handle med Huawei «om meget kort tid», ifølge TDN Direkt. Det kommer etter at Kina fredag uttalte at de er svært nær ved å komme til enighet med USA i flere saker etter samtalene som ble holdt i forrige uke.

Likvide aksjer som Norsk Hydro og Nel steg henholdsvis 4,28 og 4,93 prosent, mens Telenor gikk i mot markedet og falt 1,99 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 62,62 dollar rett før stengning på Oslo Børs, opp 1,51 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handlet for 57,07 dollar, opp 1,58 prosent.

Det meste i oljemarkedet handler om Saudi Aramcos IPO, som ventes å materialisere seg 4. desember.

Blant tilretteleggerne spriker verdsettelsesestimatene med over 1.000 milliarder dollar. Med et intervall på [1,22, 2,3] billioner dollar, og et midtpunkt på 1,6-1,7 milliarder dollar, vil Saudi Aramco bli den største IPOen noensinne, så fremt prosessen lar seg formalisere.

Goldman Sachs, som er mest bullish av tilretteleggerne, med et verdsettelsesintervall på [1,6, 2,3] billioner dollar, valgte for snaue to uker siden å skru ned sine estimater for veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon for neste år fra 1,1 millioner fat om dagen til 0,7 millioner fat om dagen. Investeringsbankens nedrevidering av tilbudssiden er etter alle solemerker blant faktorene som får Goldman til å strekke verdsettelsen lengst av alle tilretteleggerne.

Videre skal Irans energiminister Bijan Zanganeh ha uttalt mandag at han forventer at kuttavtalen mellom OPEC og dets allierte vil bli forlenget under OPEC-toppmøtet i starten av desember. I hele 2019, og frem til mars neste år, har OPEC og dets allierte en avtale om å kutte tilsvarende 1,2 millioner fat om dagen for å balansere tilbudssiden i oljemarkedet.

De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien endte på 45,9 i oktober, viser endelige tall.

Ifølge en sammenstilling utført av Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 45,7.

I Tyskland kom PMI inn på 42,1, mot ventet 41,9.

Seadrill

Seadrill har sikret seg en toårig kontrakt med Petroleo Brasileiro.

Det ble opplyst i en melding mandag morgen.

Avtalen omfatter dybvannsriggen West Tellus i Brasil.

Kontraktsverdien skal være på omtrent 170 millioner dollar.

Oppstart er satt til fjerde kvartal og er en direkte fortsettelse av selskapets nåværende kontrakt med Petrobras.

Meglerhuset Pareto Securities skrev i en oppdatering at kontrakten tilsvarer en rate per dag på om lag 233.000 dollar, men på grunn av en del tilleggstjenester er den sammenlignbare raten om lag 205.000-210.000 dollar om dagen.

Meglerhuset oppjusterer ebitda-estimatene med 10 millioner dollar for inneværende år og 20 millioner dollar for 2020 som følge av kontrakten. Estimatene for 2021-2022 skrus ned da Pareto ser et sterkere marked, med høyere dagrater, enn kontrakten impliserer.

John Fredriksen er største eier i riggselskapet.

Aksjen steg 12,79 prosent til 18,25 kroner.

Sjømat

Mandag ble det kjent at det utvalget oppnevnt av Siv Jensen i 2018 for å utrede en grunnrentebeskatning for havbruksnæringen har kommet til en konklusjon.

«Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt. En slik skatt har vi gode erfaringer med fra petroleums- og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten», heter det i en pressemelding fra Regjeringen.

I utredningen går det frem at flertallet foreslår en grunnrenteskattesats på 40 prosent.

Mowi og Salmar falt henholdsvis 1,73 og 2,25 prosent til 221,10 og 418,00 kroner på Oslo Børs.

Austevoll Seafood opplevde en tilbakegang på 1,14 prosent til 91,40 kroner.

Next Biometrics

Next Biometrics kom med et resultatvarsel mandag morgen, og aksjen endte dagen ned 18,04 prosent til 3,68 kroner.

Selskapet meldte at omsetningen vil komme inn på 17 millioner kroner i årets tredje kvartal, ned fra 30,2 millioner i fjor.

Årsaken til resultatvarselet er at levering av sensormoduler til en amerikansk tier 1-kunde har blitt redusert. Leveransene til den amerikanske kunden er ventet å synke i fjerde kvartal og videre inn i 2020.

Fingersensorselskapet meldte også at de skal ta en lagernedskrivning på cirka tre millioner kroner relatert til en eldre generasjon av sensorer.

Aksjen krakket og falt 22,05 prosent til 3,50 kroner.

Self Storage Group

Self Storage Group (SSG) har inngått en avtale om å overta Haakon Magnussons gate 1A AS i Trondheim for 40,25 millioner kroner.

Eiendommen har et bruttoareal på 3.400 kvadratmeter, og et estimert utleieareal på 2.100 kvadratmeter.

Anlegget er etter planen tenkt å åpne i løpet av andre kvartal 2020.

– Eiendommen ligger sentralt på Lade i Trondheim, med lett tilgang og stor synlighet. Plasseringen er svært kompatibel med vårt utviklingsprosjekt hos Tiller, og gir SSG en sterk posisjon i Trondheim i 2020, sa styreleder Martin Nes.

Lagerselskapet har flere profilerte finansprofiler på eiersiden, blant annet Øystein Spetalen, Runar Vatne, Kjetil Holta og investorfellesskapet FEOK.

Aksjen endte dagen opp 0,43 prosent til 23,50 kroner.

Zenith

Zenith Energy har lagt inn et bud på Nordic Petroleum.

Oljeselskapet, som er operatør på den største onshore-flaten i Azerbajdsjan, byr på minst 90 prosent av de utestående aksjene, og vederlaget foreslås i form av aksjer.

Det foreslåtte bytteforholdet er hundre Nordic Petroleum-aksjer for én Zenith-aksje, het det i meldingen fra Zenith mandag.

– Styret ser på Norge som en ideell plass for utvikling av junior energiselskaper, sa Andrea Cattaneo, direktør i Zenith.

Det er 905.045.166 utestående utvannede aksjer i Nordic Petroleum, og Zenith vil utstede opp mot 9.050.452 nye aksjer om transaksjonen materialiserer seg.

Aksjen falt 12,33 prosent til 0,32 kroner.