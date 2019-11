All-time high over hele linja på Wall Street

Pilene pekte opp på Wall Street mandag. Alle de toneangivende indeksene endte dagen i grønt territorium.

Utviklingen kom i kjølvannet av positive nyheter fra handelskonflikten og et godt sentiment etter forrige ukes sterke jobbtall.

Søndag uttalte handelsminister i USA, Wilbur Ross, at amerikanske selskaper vil bli gitt retten til å handle med Huawei «om meget kort tid», ifølge TDN Direkt. Det kommer etter at Kina fredag uttalte at de er svært nær ved å komme til enighet med USA i flere saker etter samtalene som ble holdt i forrige uke.

Kommunikasjonen fra partene den siste tiden har gitt sterke indikasjoner på at en delavtale mellom USA og Kina er nært forestående. Hva gjelder de største konfliktområdene, som intellektuell kapital og teknologi, er partene, etter hva som er offentlig kjent, lengre fra hverandre.

Huawei er svartelistet av USA, noe som har gitt mobilgiganten store problemer i form av bortfall av leverandører og tap av Android som operativsystem. Om Huawei skulle få unntak, eller fjernes helt fra svartelisten, vil det være et kraftig signal om at partene har gjort store fremsteg.

Videre, etter den kruttsterke arbeidsmarkedsrapporten i forrige uke, og Feds ventede rentekutt, har markedet igjen fått en positiv nyhetsflyt. Allikevel er det verdt å merke seg at selskapene på S&P 500 leverer inntjeningsresesjon for tredje kvartal på rad, og således er det oppsiktsvekkende at Wall Street aldri har stått høyere.

Oljeaksjer drar Dow Jones

Dow Jones endte dagen opp 0,42 prosent til 27.462,11 poeng. Noteringen er all-time high og den første rekorden siden juli.

18 av de 30 aksjene i indeksen steg.

På vinnerlisten finner vi både Chevron og ExxonMobil, som klatret henholdsvis 4,63 og 2,99 prosent.

Mandag står oljeprisen på det høyeste nivået på over en måned, og det er flere faktorer som kan trekke oljemarkedet høyere i tiden som kommer.

For oljeinvestorene i USA har de siste 14-15 månedene vært helt forferdelige da den brede sektorindeksen har halvert seg. Om sentimentet for oljeaksjene snur i kjølvannet med IPO-en til Saudi Aramco, er for tidlig å si.

På taperlisten finner vi Procter & Gamble, som falt tilbake hele 3,88 prosent.

McDonald's var også blant de svakeste aksjene i den tradisjonstunge indeksen med et fall på 2,73 prosent.

Kursfallet kom etter at toppsjefen i hamburgerkjeden, Steve Easterbrook, ble sagt opp med øyeblikkelig virkning etter at han innledet et forhold med en ansatt.

I en pressemelding fra selskapet søndag gikk det frem at Easterbrook hadde innledet et forhold til en ansatt, noe som bryter med selskapets regler. I uttalelsen fra styret het det at Easterbrook har utvist dårlig dømmekraft med hensyn til å innledet forholdet.

– Dette var en feil. Gitt selskapets verdier, er jeg enig med selskapets styre at det er på tide for meg å trekke meg, skrev Easterbrook i en epost til de ansatte, ifølge New York Times.

Styret har utpekt Chris Kempczinski som selskapets nye toppsjef. Han kommer fra stillingen som sjef for McDonald's i USA.

Sportsgigant raste

S&P 500 endte dagen opp 0,37 prosent til 3.078,27, noe som er ny toppnotering.

Dagens største taper var sportsgiganten Under Armour, som falt hele 17,93 prosent.

Søndag offentliggjorde selskapet at amerikanske myndigheter har etterforsket selskapet for regnskapsmanipulasjon siden 2017.

Selskapet skal ha flyttet inntekter mellom kvartaler for å skape en illusjon om høyere vekst enn det som var tilfellet, skriver Wall Street Journal.

Nå har statsadvoktater, i samarbeid med det amerikanske finanstilsynet (SEC), åpnet en kriminalsak mot selskapet.

Selskapet presenterte også kvartalstall mandag som var bedre enn ventet, men guidingen for helåret ble justert ned blant annet på grunn av problemer med salgskanalen direkte til kundene, het det fra selskapet i en melding.

På vinnerlisten finner vi svært mange energiaksjer, men også General Electric hadde en god dag og klatret 5,30 prosent.

Bank of America steg også mer enn markedet med en oppgang på 1,90 prosent.

God stemning også i tech

Nasdaq Composite endte dagen opp 0,56 prosent til 8.433,20 – ny all-time high.

Teknologiaksjene fikk også være med på oppturen mandag, og en rekke tungtveiende aksjer klatret.

Apple la på seg 0,66 prosent.

Twitter steg 1,45 prosent.

AMD-investorene kunne konstatere at markedsverdien av selskapet økte med 4,01 prosent.

Netflix endte dagen opp 2,11 prosent.

Amazon er tilbake på en aksjekurs over 1.800 dollar med mandagens oppgang på 0,74 prosent.

Alphabet (Google) klatret 1,38 prosent.

Facebook opplevde også en moderat oppgang med 0,57 prosents kursstigning.

Microsoft hadde en lignende utvikling og endte dagen opp 0,58 prosent.

VIX, populært kalt fryktindeksen, endte dagen opp 4,31 prosent til 12,83.

Gullprisen falt 0,01 prosent til 1.511,20 dollar pr. unse.