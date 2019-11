Oslo Børs åpner svakt ned

Oslo Børs åpner omtrent flatt tirsdag.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 910,29, ned 0,24 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 433 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,34 prosent til 62,35 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,19 prosent til 56,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Amerikanske råoljelagre er onsdag ifølge TDN Direkt ventet å vise en økning på 2,7 millioner fat i uken som endte 1. november. Dette vil føre lagrene nært femårig gjennomsnitt.

– Oljeprisen er for tiden skjør for enhver brå endring i kortsiktig investorsentiment, sier analytiker Jeffrey Hall i OANDA, ifølge TDN Direkt.

Prisene reagerer fortsatt på signaler fra handelskrigen mellom USA og Kina.

«Selv om markedet forventer at avtalen vil bli begrenset, har det tatt trøst i det faktum at det ikke blir verre», skriver analytikerne i ANZ.

Ellers uttalte Irans oljeminister Bijan Zanganeh mandag at Opec kan komme til å kutte produksjonen ytterligere fra den nåværende avtalen på 1,2 millioner fat per dag ved møtet 5. desember, melder nyhetsbyrået.

Equinor stiger 0,74 prosent til 177,30 kroner, mens Aker BP er opp 0,60 prosent til 266,20 kroner.

Resultatsesong

Resultatsesongen fortsetter, og en av dagens viktigste er Bakkafrost. Lakseselskapet skuffet på bunnlinjen, men ga både operasjonelt driftsresultat og inntekter et løft i kvartalet.

Aksjen klatrer 6,80 prosent til 604,50 kroner.

Prosafe tredoblet underskuddet i tredje kvartal, og endte opp med et tap på knappe 360 millioner dollar. Aksjen faller 22,13 prosent til 5,49 kroner.

Polarcus melder om kraftig forbedring i tredje kvartal . Det sender aksjen opp 9,97 prosent til 1,39 kroner. Det samme gjør Napatech, som klatrer 4,01 prosent til 6,22 kroner.

BW Offshore har ikke lagt frem hele tredjekvartalsrapporten, men har kommet med resultatvarsel tirsdag morgen.

Her opplyser selskapet at det venter en EBITDA på 162 millioner dollar, og driftsinntekter på 267 millioner dollar. I tillegg lanserer selskapet et obligasjonslån på 250 millioner dollar, tilsvarende drøye 2,3 milliarder kroner.

BW Offshore faller 7,09 prosent til 69,45 kroner, og er foreløpig dagens mest omsatte aksje.