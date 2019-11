Prosafe krakker etter svak rapport – Norwegian stiger på positiv nyhetsstrøm

Utviklingen er flat på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen stiger 0,07 prosent til 908,80.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,0 milliarder kroner.

De asiatiske markedene endte opp tirsdag og de europeiske børsene opplever også en positiv utvikling.

Av andre makrorelaterte hendelser kom boligprisene inn flatt i oktober og Norges Bank mener at det finansielle systemet ikk er vensentlig endret det siste året.

Likvide aksjer som Equinor og DNO stiger henholdsvis 1,53 og 5,02 prosent, mens Nel går i mot markedet og faller 4,93 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag opp 0,72 prosent til 62,58 dollar fatet, og WTI-oljen stiger 0,62 prosent til 56,89 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Amerikanske råoljelagre er ifølge TDN Direkt ventet å vise en økning på 2,7 millioner fat i uken som endte 1. november. Dette vil føre lagrene nært femårig gjennomsnitt.

API-lagrene kommer tirsdag kveld, mens de offisielle EIA-lagrene kommer onsdag morgen.

5.-6. desember holder OPEC og dets allierte et møte i Wien for å vurdere hvorvidt kuttavtalen på 1,2 millioner fat om dagen, som ble innført ved årsskiftet og varer frem til mars neste år, skal endres og/eller utvides. Intensjonen med kuttavtalen er å balansere tilbudssiden i oljemarkedet.

Prosafe

Prosafe melder om et resultat etter skatt på minus 360,5 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 112,0 millioner dollar i samme periode året før.

Gjennomsnittlig dagrate kom inn på 159 tusen dollar, ned fra 185 dollar året før.

Selskapet tok en nedskrivning på 341 millioner dollar i kvartalet, som følge av svakere utsikter i Norsjøen.

Hva gjelder utsiktene for neste år meldte Prosafe at de forventer et svakt marked med lav etterspørsel etter selskapets boligrigger.

Likviditetsmessig er selskapet i en akseptabel posisjon ut 2020.

Hva gjelder Konkurransetilsynets vedtak om å nekte fusjonen mellom Floatel og Prosafe kommenterer boligriggselskapet at de vil anke avgjørelsen.

Ordrereserven var 170 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, en nedgang fra 232 millioner dollar ved samme korsvei året før.

Selskapet hadde ved utgangen en bokført egenkapital på kun 14 millioner dollar, noe som gir en soliditet på én prosent.

Aksjen stuper 20,83 prosent til 5,51 kroner på Oslo Børs.

Bakkafrost

Bakkafrost meldte om et resultat etter skatt på 180,94 millioner danske kroner i tredje kvartal 2019, mot 355,86 millioner danske kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 191 millioner danske kroner.

Operasjonelt driftsresultat ble 303,38 millioner danske kroner, mot 168 millioner danske kroner året før. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 274 millioner danske kroner.

Omsetningen beløp seg til 996,05 millioner danske kroner. Det var ventet en topplinje på 870 millioner danske kroner.

Bakkafrosts slaktevolum i tredje kvartal var på 12.938 tonn, og totalt for årets ni første måneder er slaktevolumet på 39.254 tonn. Selskapet har guidet et slaktevolum for hele 2019 på 54.500 tonn.

Aksjen stiger 5,12 prosent til 595,00 kroner.

Norwegian

Norwegian Reward går inn i et partnerskap med Synchrony og Mastercard for å tilby kredittkort i USA.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway er sjette største aksjonær i Synchrony Financial med en eierandel på 3,14 prosent.

Norwegian har tidligere skilt ut Norwegian Rewards i et eget selskap.

Tirsdag morgen ble det kjent at Arctic Aviation Assets, et datterselskap av Norwegian, har signert en avtale om salg av seks Boeing 737-800-fly.

Kjøperen er Pembroke Aircraft Leasing 5, et heleid datterselskap av Standard Chartered.

Transaksjonen ventes å øke selskapets likviditet med om lag 55 millioner dollar, tilsvarende 502,5 millioner kroner, etter tilbakebetaling av gjeld. Transaksjonen vil også ha en positiv egenkapitaleffekt.

Norwegian opplyser om at leveransene er planlagt i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020.

Norwegian-aksjen stiger 4,00 til 46,51 kroner på Oslo Børs tirsdag.

BW Offshore

Tirsdag morgen kom BW Offshore med et resultatvarsel der selskapet venter en EBITDA på 162 millioner dollar i tredje kvartal. FPSO og E&P-segmentene (før elimineringer) bidro med rundt 133 og 35 millioner dollar.

Selskapet venter driftsinntekter i kvartalet på 267 millioner dollar.

Når det kommer til Dussafu-lisensen rapporteres det om en bruttoproduksjon på rundt 11.600 fat per dag i kvartalet.

BW Offshore opplyser om at lisenspartnerne fullførte en lasting på 652.000 fat i kvartalet, og opprettholder guidingen om en helårsproduksjon i 2019 på 4,1 og 4,4 millioner fat olje.

BW Offshore opplysee i en separat børsmelding at selskapet lanserer et senior usikret konvertibelt obligasjonslån med forfall i 2024, som kan konverteres til nye og/eller eksisterende ordinære aksjer i selskapet.

Selskapet opplyser at midlene skal brukes til å refinansiere eksisterende gjeld og generelle selskapsformål.

Lånet er i utgangspunktet på 250 millioner dollar, men kan økes til 300 millioner dollar.

Obligasjonene vil ha en fast kupongrente på 2,00 og 2,50 prosent i rente pr år, og betales halvårlig.

Aksjen faller 8,49 prosent til 68,40 kroner.

NRC

NRC Group meldte om et resultat etter skatt på 50 millioner i tredje kvartal 2019, mot 32 millioner i samme periode året før.

Baneentreprenørens EBITDA nær tredoblet seg fra tredje kvartal i fjor til 146 millioner sammenlignet med 58 millioner.

Selskapets omsetning mer enn doblet seg fra 851 millioner til 1.850 millioner i år, og NRCs norske operasjonelle del står for 683 millioner kroner av omsetningen. Inntektsøkningen skyldes hovedsakelig oppkjøp.

Baneentreprenørens ordrebok har økt med omlag 140 prosent år-over-år. Noe av grunnen til dette er at NRC kapret tidenes største norske jernbanekontrakt av Bane NOR på 793 millioner kroner.

Aksjen faller 3,37 prosent til 51,60 kroner på Oslo Børs.