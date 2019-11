Bakka-byks og riggkrakk på flat børs

Utviklingen på Oslo Børs var flat tirsdag. Hovedindeksen steg 0,02 prosent til 908,30.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,6 milliarder kroner.

De asiatiske markedene endte opp tirsdag og de europeiske børsene opplever også en positiv utvikling. Etter en times handel er også de toneangivende indeksene på Wall Street i grønt territorium.

Av andre makrorelaterte hendelser kom boligprisene inn flatt i oktober og Norges Bank mener at det finansielle systemet ikk er vensentlig endret det siste året.

Likvide aksjer som Equinor og DNO steg henholdsvis 1,14 og 3,76 prosent, mens Nel gikk i mot markedet og falt 5,94 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 62,73 dollar ved stengning på Oslo Børs, opp 0,97 prosent for innvævrende døgn.

WTI-oljen ble handlet for 57,05 dollar, opp 0,92 prosent.

Kina presser på for at USA skal fjerne tollpåslagene som ble innført i september som del av en fase én i en handelsavtale mellom USA og Kina.

Det skrev Reuters tirsdag.

Det forventes også at avtalen vil gå bort i fra det planlagte tollpåslaget på varer verdt 156 milliarder dollar som skal tre i kraft fra midten av september.

Uansett virker å være tydelig at kineserne vil kreve at tollen mot kinesisk import reduseres som en del av delavtalen.

OPECs generalsekretær Mohammad Barkindo kommenterte tirsdag at oljemarkedet for 2020 kan bli bedre enn det som tidligere har vært ventet.

«Basert på foreløpige tall, så ser 2020 ut til å ha en potensiell oppside», het det fra Barkindo, ifølge Reuters.

5.-6. desember holder OPEC og dets allierte et møte i Wien for å vurdere hvorvidt kuttavtalen på 1,2 millioner fat om dagen, som ble innført ved årsskiftet og varer frem til mars neste år, skal endres og/eller utvides. Intensjonen med kuttavtalen er å balansere tilbudssiden i oljemarkedet.

Amerikanske råoljelagre er ifølge TDN Direkt ventet å vise en økning på 2,7 millioner fat i uken som endte 1. november. Dette vil føre lagrene nært femårig gjennomsnitt.

Prosafe

Prosafe meldte om et resultat etter skatt på minus 360,5 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 112,0 millioner dollar i samme periode året før.

Gjennomsnittlig dagrate kom inn på 159 tusen dollar, ned fra 185 dollar året før.

Selskapet tok en nedskrivning på 341 millioner dollar i kvartalet, som følge av svakere utsikter i Nordsjøen.

Hva gjelder utsiktene for neste år meldte Prosafe at de forventer et svakt marked med lav etterspørsel etter selskapets boligrigger.

Likviditetsmessig er selskapet i en akseptabel posisjon ut 2020.

Hva gjelder Konkurransetilsynets vedtak om å nekte fusjonen mellom Floatel og Prosafe kommenterer boligriggselskapet at de vil anke avgjørelsen.

Ordrereserven var 170 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, en nedgang fra 232 millioner dollar ved samme korsvei året før.

Selskapet hadde ved utgangen en bokført egenkapital på kun 14 millioner dollar, noe som gir en soliditet på én prosent.

Aksjen krakket ned 20,11 prosent til 5,56 kroner på Oslo Børs.

Bakkafrost

Bakkafrost leverte et operasjonelt driftsresultat på 303,38 millioner danske kroner i tredje kvartal, mot 168 millioner danske kroner året før. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 274 millioner danske kroner.

Driftsmarginen fra oppdrett kom inn på sterke 23,6 kroner som et resultat av gode realiserte priser.

Bakkafrosts slaktevolum i tredje kvartal var på 12.938 tonn, og totalt for årets ni første måneder er slaktevolumet på 39.254 tonn. Selskapet har guidet et slaktevolum for hele 2019 på 54.500 tonn.

Pareto Securites gjør ikke de store endringene i estimatene som følge av rapporten, men øker kursmålet fra 520 til 550 og anbefaler hold.

Aksjen steg 4,77 prosent til 593,00 kroner.

Norwegian

Norwegian Reward går inn i et partnerskap med Synchrony og Mastercard for å tilby kredittkort i USA.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway er sjette største aksjonær i Synchrony Financial med en eierandel på 3,14 prosent.

Tirsdag morgen ble det kjent at Arctic Aviation Assets, et datterselskap av Norwegian, har signert en avtale om salg av seks Boeing 737-800-fly.

Kjøperen er Pembroke Aircraft Leasing 5, et heleid datterselskap av Standard Chartered.

Transaksjonen ventes å øke selskapets likviditet med om lag 55 millioner dollar etter tilbakebetaling av gjeld. Transaksjonen vil også ha en positiv egenkapitaleffekt.

Norwegian opplyste om at leveransene er planlagt i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020.

Norwegian-aksjen klatret 3,00 til 46,06 kroner på Oslo Børs tirsdag.

BW Offshore

Tirsdag morgen kom BW Offshore med et resultatvarsel der selskapet venter en EBITDA på 162 millioner dollar i tredje kvartal 2019.

Selskapet venter driftsinntekter i kvartalet på 267 millioner dollar.

Når det kommer til Dussafu-lisensen rapporteres det om en bruttoproduksjon på rundt 11.600 fat per dag i kvartalet.

I en separat børsmelding fra BW Offshore opplyste selskapet om at det vil hente penger gjennom et senior usikret konvertibelt obligasjonslån med forfall i 2024, som kan konverteres til nye og/eller eksisterende ordinære aksjer i selskapet.

Lånet er i utgangspunktet på 250 millioner dollar, men kan økes til 300 millioner dollar.

Obligasjonene vil ha en fast kupongrente på 2,00 og 2,50 prosent i rente pr år, og betales halvårlig.

Aksjen falt 9,03 prosent, på dagens største volum, til 68,00 kroner.

Polarcus

Polarcus meldte om et resultat etter skatt på 13,7 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 8,2 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet kom inn på 22,1 millioner dollar, mot minus 0,9 millioner dollar samme kvartal året før.

Selskapet hadde inntekter på 103,4 millioner dollar, opp fra 55 millioner dollar samme kvartal i fjor.

Polarcus genererte en kontantstrøm fra operasjoner før netto arbeidskapital på 29,7 millioner dollar i kvartalet, opp fra 9,6 millioner dollar i 2018.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en backlog på 145 millioner dollar, sammenlignet med 170 millioner dollar i samme kvartal året før.

«Vi oppnådde et fremragende finansielt resultat på grunn av våre evner til å sikre komplekse prosjekter og levere dem på tid. Vi har sett en prisoppgang i år på mer enn 50 prosent sammenlignet med 2018. (...). Med en ung og høyt fungerende flåte er jeg selvsikker på at Polarcus vil dra nytte av et bedrende marked fremover», het det konsernsjef Duncan Eley i Polarcus.

Aksjen endte dagen opp 1,90 prosent til 1,29 kroner.

NRC

NRC Group meldte om et resultat etter skatt på 50 millioner i tredje kvartal 2019, mot 32 millioner i samme periode året før.

Baneentreprenørens EBITDA nær tredoblet seg fra tredje kvartal i fjor til 146 millioner sammenlignet med 58 millioner.

Selskapets omsetning mer enn doblet seg fra 851 millioner til 1.850 millioner i år, og NRCs norske operasjonelle del står for 683 millioner kroner av omsetningen. Inntektsøkningen skyldes hovedsakelig oppkjøp.

Baneentreprenørens ordrebok har økt med omlag 140 prosent år-over-år. Noe av grunnen til dette er at NRC kapret tidenes største norske jernbanekontrakt av Bane NOR på 793 millioner kroner.

Aksjen falt 4,87 prosent til 50,80 kroner på Oslo Børs.