Flat utvikling på Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York falt onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av foreløpige tall som viste at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA falt med 0,3 prosent på årsbasis i tredje kvartal 2019. Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på 0,9 prosent.

«De lange rentene har steget videre i løpet av det siste døgnet. Økt optimisme knyttet til en handelsavtale mellom USA og Kina, som omtalt i gårsdagens morgenrapport, bidro nok til dette», skrev Kjersti Haugland i dagens rapport fra DNB Markets.

Reuters skrev tidligere i dag at et møte mellom USAs president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping for å signere en etterlengtet midlertidig handelsavtale kan bli forsinket til desember. Dette fordi det forsatt diskuteres over vilkår og sted. Nyhetsbyrået skriver at de fikk beskjeden fra en høytstående tjenestemann i Trump-administrasjonen onsdag.

Blandet

Dow Jones utviklet seg med hele null prosent til 27.492,56 og er med det opp 17,85 prosent i år.

20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Procter & Gamble Co. var dagens vinner med en oppgang på 1,19 prosent.

Walgreens Boots Alliance Inc. var dagens taper, med et fall på 2,81 prosent.

Fallet kom etter at selskapet har gjennomgått en potensiell avtale om å ta selskapet privat. Hvis Walgreens tas av børs vil det være det største selskapet med såpass stor gjeld som tas av børs i historien. Selskapet har en markedsverdi på omtrent 55 milliarder dollar og 16,8 milliarder dollar gjeld.

Kjente selskaper som Microsoft Corp. og Boeing Co. falt henholdsvis 0,28 og 1,18 prosent.

S&P 500 endte opp 0,07 prosent til 3.076,78. Det vil si at indeksen er opp 22,74 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Coty Inc. Cl A, som steg 13,61 prosent etter gode kvartalstall.

Selskapet fikk et resultat på 0,07 dollar per aksje, og slo Zacks estimat på 0,06 dollar per aksje. Året før var tilsvarende tall 0,11 dollar per aksje.

Øverst på taperlisten var Diamondback Energy Inc., som stupte 14,44 prosent etter dagens skuffende kvartalstall.

Resultatet per aksje endte på 1,47 dollar per aksje, noe som var betydelig lavere enn Zacks estimat på 1,71 dollar per aksje. Året før var tilsvarende tall 1,67 dollar per aksje.

Aksjer doblet seg

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,29 prosent til 8.410,63. Indeksen har dermed steget 26,76 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,43 prosent, mens Apple stengte opp marginale 0,04 prosent og Amazon falt 0,33 prosent.

Netflix klatret 0,19 prosent, mens Alphabet (Google) falt marginale 0,02 prosent.

Dagens vinner ble Diversified Restaurant Holdings Inc., med en oppgang på 121,28 prosent etter kunngjøringen om at selskapet blir kjøpt opp av ICV Partners.

Like etter fulgte FuelCell Energy Inc. som hoppet 101,57 prosent etter at selskapet får forlenget en avtale med oljegiganten Exxon Mobil Corp.

Høyest på taperlisten var Fluidigm Corp., som stupte 50,88 prosent etter gårsdagens kvartalstall som skuffet investorene.

Transportnettverksselskapet Uber falt 3,85 prosent etter at salgsbegrensninger etter børsnotering for tidlige investorer og innsidere i dag ble slutt.

PC-produsenten HP hoppet 6,41 prosent etter at The Wall Street Journal meldte at Xerox vurderer å by på selskapet.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 3,7 prosent til 12,62.

Gullprisen var opp 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.492,7 dollar.

Oljeprisen er ned i underkant av to prosent etter overraskende oljelagertall.

Tremånedersrenten steg 0,2 basispunkter til 1,559 prosent.

Renten på 2-åringen falt tilbake 2,4 basispunkter til 1,605 prosent.

10-åringen falt fire basispunkter til 1,822 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 3,5 basispunkter til 2,307 prosent.