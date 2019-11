REC og kvartalsrush påvirker Oslo Børs torsdag

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp cirka 0,3 prosent i lunsjtider torsdag, til 912,80 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis ligger på nær 1,7 milliarder kroner.

Oljen

Oljeprisene peker også oppover. Brent-oljen stiger 1,4 prosent til 62,61 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 1,4 prosent til 57,14 dollar fatet.

Da Oslo Børs stengte onsdag, sto nordsjøoljen i 63,15 dollar fatet.

Oljekjempen Equinor er imidlertid ned på Oslo Børs, med 0,1 prosent til 178,25 kroner. Aker BP stiger 0,7 prosent til 266,50 kroner, mens DNO er opp 0,7 prosent til 11,94 kroner.

Ellers høyt på omsetningslisten er Scanship, som faller 1,5 prosent til 17,00 kroner etter emisjonen i går kveld. Etter en bokbyggingsprosess ble tegningskursen i emisjonen satt til 16,50 kroner. Totalt hentet miljøteknologiselskapet 107 millioner kroner.

REC-hopp

REC Silicon utmerker seg med 21,2 prosents kursoppgang til 3,82 kroner.

Oppgangen kan knyttes til handelskonflikten mellom USA og Kina og at det ifølge en kinesisk talsmann er oppnådd en enighet om en gradvis nedtrapping av tollsatsene landene har innført det seneste året.

Hydro-aksjen er opp 1,0 prosent til 35,96 kroner, mens Subsea 7 stiger 5,5 prosent til 95,72 kroner.

Undervannsentreprenøren har i dag lagt frem tall som innfridde analytikernes forventninger. Resultatet etter skatt viste 42,2 millioner dollar. Ifølge TDN Direkt var det ventet til 32 millioner dollar. Omsetningen var dog svakere enn ventet.

Nel er også ute med kvartalstall, og aksjen stiger 2,4 prosent til 8,28 kroner. Selskapet løftet inntektene i tredje kvartal, og underskuddet ble krympet.

Sjømat

I sjømat er de større aksjene i positivt terreng. Mowi ligger riktignok flatt nå på 224,10 kroner, mens Lerøy Seafood er opp 1,3 prosent, og Bakkafrost er opp 0,9 prosent.

Grieg Seafood stiger 5,7 prosent til 123,45 kroner. Selskapet var tidlig i morges ute med tredjekvartalstall . Disse viste et resultat etter skatt på minus 256,7 millioner kroner. SpareBank 1 Markets skriver i en oppdatering av kvartalstallene var noe svakere enn ventet, men liker Griegs guiding godt. Grieg har opplyst at selskapet venter et sterkt marked for laks neste år.

Av de større aksjene som faller, er Telenor og TGS ned 0,2 prosent.

Kongsberg-byks

Aksjen som stiger aller mest, er Thin Film Electronics. Aksjen er opp 35,1 prosent til 2,31 kroner.

Kongsberg Automotive er opp 12,7 prosent til 5,46 kroner. Selskapet har sluppet kvartalstall, som viser et resultat etter skatt på 4,4 millioner euro, mot 2,1 millioner i tredje kvartal i fjor. Omsetningen er økt fra 259 til 279 millioner euro, tross svikt i markedene for personbiler og lastebiler. Analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets opererer med et kursmål på 11 kroner, og øyner dermed en dobling for aksjen.

På taperlisten topper Storm Real Estate, ned 13,5 prosent til 3,20 kroner.

SeaBird Exploration er ned 12,6 prosent til 54 øre. Seismikkselskapet har lagt frem kvartalstall som viste et underskudd på 5,06 millioner dollar, mot minus 4,64 millioner ett år tidligere.

Også Electromagnetic Geoservices (EMGS) faller mye etter kvartalstall. Aksjen er ned 8,9 prosent til 2,35 kroner. Q3-tallene viser imidlertid at selskapet tjente 5,1 millioner dollar etter skatt, mot et underskudd på 11,1 millioner for ett år siden.

Siem Offshore er ned 9,9 prosent til 1,00 kroner.

Kvartalsrush

Multiconsult er også ute med kvartalstall torsdag. Selskapet tjente 7,7 millioner kroner på bunnlinjen, mot et underskudd på 0,5 millioner i tredje kvartal i fjor. Selskapet har også avholdt kapitalmarkedsdag i formiddag. På Oslo Børs er aksjen opp 0,3 prosent til 62,00 kroner.

Helseduoen Photocure og Targovax går hver sin vei på børsen etter sine tall.

Førstnevnte økte omsetningen og gikk med overskudd før skatt, men faller 4,4 prosent til 58,20 kroner på børsen. Det til tross for at Norne Securities onsdag opprettholdt sin kjøpsanbefaling for Photocure-aksjen med et kursmål på 69 kroner.

Targovax stiger 3,0 prosent til 5,20 kroner. Selskapet har presentert et mindre underskudd enn på samme tid i fjor.

3,0 prosents oppgang er også status for Bouvet-aksjen. Bouvet har i dag lagt frem tredjekvartalstall som viser sterk omsetningsvekst og en økning i overskuddet etter skatt fra 15,4 til 25,7 millioner kroner.

2020 Bulkers nøyer seg med 2,0 prosents oppgang, til 90,80 kroner. Rederiet meldte om et overskudd på 0,8 millioner dollar i tredje kvartal, etter å ha tapt 0,2 millioner i tredje kvartal i fjor. Det har også varslet utbytteutbetaling i november.

Webstep er ned 0,9 prosent til 22,80 kroner. Selskapets tredjekvartalstall viser et overskudd på 0,6 millioner kroner, mot 5,9 millioner i samme periode i fjor.