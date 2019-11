Oslo Børs steg torsdag, løftet av sjømat, oljeservice og REC Silicon

Oslo Børs endte med oppgang torsdag. Hovedindeksen steg 0,85 prosent til 918,13 poeng. Totalt endte omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis på 4,55 milliarder kroner.

I oljemarkedet gikk prisene oppover. Brent-oljen var ved børsens stengetid opp 0,7 prosent til 62,18 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1,2 prosent til 57,02 dollar fatet. På samme tid onsdag kostet nordsjøoljen imidlertid 63,15 dollar fatet.

Equinor steg 0,8 prosent til 179,85 kroner. Aker BP steg 1,6 prosent til 269,00 kroner, mens DNO endte ned 0,6 prosent til 11,78 kroner.

REC Silicon utmerket seg med en kursoppgang på 15,5 prosent til 3,64 kroner. På det høyeste var aksjen imidlertid oppe i 3,88 kroner. Ifølge Bloomberg nærmer USA og Kina seg en handelsavtale. Partene er visstnok blitt enige om å fjerne toller etterhvert som en avtale skrider frem.

En annen solaksje, Scatec Solar, klatret 3,1 prosent til 108,50 kroner.

Velsmakende sjømat

Sjømatindeksen steg 1,6 prosent, løftet av Grieg Seafood-aksjen, som endte opp 8,1 prosent til 126,30 kroner.

Grieg la frem kvartalstall som ifølge SpareBank 1 Markets var noe svakere enn ventet, men meglerhuset likte Griegs guiding godt. Sjømatselskapet har opplyst at det venter et sterkt marked for laks neste år.

Lerøy Seafood og SalMar steg 2,3 og 2,1 prosent, til henholdsvis 62,40 og 440,30 kroner. Salmones Camanchaca steg 3,1 prosent. Mowi nøyde seg med 0,5 prosents oppgang til 225,10 kroner.

Selskaper i fokus REC Silicon +15,5 % - USA/Kina-utvikling. Grieg Seafood +8,1 % - Q3 og guiding. Subsea 7 +4,2 % - Kvartalstall. Equinor +0,8 % - Oljeprisen opp.

Oljeservice opp

Oljeserviceindeksen på Oslo Børs steg 1,8 prosent. Her var det Subsea 7 som ledet an med en kursoppgang på 4,2 prosent til 94,60 kroner.

Undervannsentreprenøren meldte om et resultat etter skatt i tredje kvartal på 42 millioner dollar. Ifølge TDN Direkt var det ventet til 32 millioner. Omsetningen var dog lavere enn ventet. Selskapet avslørte også at det venter at neste års inntekter og driftsresultat blir større enn i år.

PGS utmerket seg også, med 3,0 prosents kursoppgang til 17,05 kroner. BW Offshore steg 0,2 prosent, mens TGS falt 0,2 prosent.

Emisjonsaksjer

Scanship falt 1,5 prosent til 17,00 kroner etter emisjonen onsdag kveld. Etter en bokbyggingsprosess ble tegningskursen i emisjonen satt til 16,50 kroner. Totalt hentet miljøteknologiselskapet 107 millioner kroner.

Norwegian, som tirsdag kveld sikret 2,5 milliarder kroner i frisk kapital gjennom egenkapitalemisjon og konvertibelt obligasjonslån, steg 1,1 prosent til 41,15 kroner.

Topp og bunn

Aksjen som steg klart mest torsdag, var Thin Film Electronics, som spratt opp 50,3 prosent til 2,57 kroner. Nevnte REC Silicon steg nest mest, etterfulgt av Kongsberg Automotive, som steg 9,8 prosent til 5,32 kroner.

Kongsberg Automotives kvartalstall viste dobling på bunnlinjen og omsetningsvekst, tross svikt i markedene for person- og lastebiler. SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie opererer med et kursmål på 11 kroner for aksjen.

Gaming Innovation Group toppet taperlisten med sitt fall på 19,4 prosent til 5,00 kroner. Deretter fulgte Havyard på minus 12,7 prosent til 3,78 kroner og Merkur-aksjen Lavo.tv på minus 12,5 prosent til 5 øre.

SeaBird Exploration falt 11,3 prosent til 55 øre. Seismikkselskapet har lagt frem kvartalstall som viste et underskudd på 5,06 millioner dollar, mot minus 4,64 millioner ett år tidligere.

Resultatrush

Nel steg 2,7 prosent til 8,30 kroner etter sine kvartalstall, som viste økte inntekter og mindre underskudd enn i samme periode i fjor.

Byggma bykset 8,1 prosent til 93,00 kroner. I 13-tiden slapp selskapet kvartalstall som viste et overskudd før skatt på 20,3 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 18,5 millioner i samme periode i fjor.

Bouvet steg 4,3 prosent til 313,00 kroner. Selskapet har i dag lagt frem tredjekvartalstall som viser sterk omsetningsvekst og en økning i overskuddet etter skatt fra 15,4 til 25,7 millioner kroner.

Multiconsult var også ute med kvartalstall torsdag. Selskapet tjente 7,7 millioner kroner på bunnlinjen, mot et underskudd på 0,5 millioner i tredje kvartal i fjor. Selskapet har også avholdt kapitalmarkedsdag i formiddag. På Oslo Børs endte aksjen opp 0,3 prosent til 62,00 kroner.

Helseduoen Photocure og Targovax gikk hver sin vei på børsen etter sine tall.

Førstnevnte økte omsetningen og gikk med overskudd før skatt, men falt 6,7 prosent til 56,80 kroner. Det til tross for at Norne Securities onsdag opprettholdt sin kjøpsanbefaling for Photocure-aksjen med et kursmål på 69 kroner.

Targovax steg 2,8 prosent til 5,19 kroner. Selskapet har presentert et mindre underskudd enn på samme tid i fjor.

2020 Bulkers endte flatt på 89,00 kroner. Rederiet meldte om et overskudd på 0,8 millioner dollar i tredje kvartal, etter å ha tapt 0,2 millioner i tredje kvartal i fjor. Det har også varslet utbytteutbetaling i november.

Flatt ble det også for Webstep, som endte på 23,00 kroner. Selskapets tredjekvartalstall viser et overskudd på 0,6 millioner kroner, mot 5,9 millioner i samme periode i fjor.