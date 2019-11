Handelssamtaler sendte Wall Street i ny all-time high

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av oppmuntrende nyheter fra den pågående handelskrigen der USA og Kina lover å fjerne tollavgiftene.

"Aksjemarkedet er mye opp i dag. En ny rekord. Nyt det!", skrev Donald Trump på twitter tidligere i dag.

Antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 211.000 i uken som ble avsluttet 2. november, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Ifølge Marketwatch var det ventet et antall på 215.000.

Forrige ukes jobless claims-notering er revidert opp fra 218.000 til 219.000.

Nye rekorder

Dow Jones steg 0,66 prosent til 27.674,8 og er med det opp 18,64 prosent i år. Noteringen er all-time high og slo den tre dager gamle rekorden.

23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Dow Inc. var dagens vinner med en oppgang på 2,8 prosent.

Walgreens Boots Alliance Inc. var dagens taper, med et fall på 1,38 prosent

Like etter fulgte Coca-Cola Co., med et fall på 0,97 prosent.

Fallet kom etter at selskapet meldte om at merket Aha skal lanseres i mars 2020. Dette skal være kullsyreholdig vann med åtte forskjellige smaker som inneholder koffein.

Store oljeselskaper som Exxon Mobil Corp. og Chevron Corp. steg henholdsvis 2,13 og 1,66 prosent.

Stygge fall for reiseselskaper

S&P 500 endte opp 0,27 prosent til 3.085,18. Det vil si at indeksen er opp 23,07 prosent hittil i år. Dette er også ny all-time high.

Dagens vinner ble klesprodusenten Ralph Lauren Corp. Cl A, som steg 14,66 prosent etter gode kvartalstall.

Selskapet fikk et justert resultat på 2,55 dollar per aksje, og slo Zacks estimat på 2,39 dollar per aksje. Året før var tilsvarende tall 2,26 dollar per aksje.

Inntektene fra Asia steg med fire prosent, mens de steg med tre prosent i Europa steg. På det amerikanske markedet falt inntektene med én prosent.

På motsatt side finner man reiseteknologiselskapet Expedia Group Inc. øverst på taperlisten, som stupte 27,39 prosent etter dagens skuffende kvartalstall.

Det justerte resultatet per aksje, som inkluderer Trivago endte på 3,38 dollar, noe som var i overkant av ti prosent lavere enn Zacks estimat. Året før var tilsvarende tall 3,65 dollar.

Inntektene kom inn på 3,56 milliarder dollar, mot 3,28 milliarder dollar ved samme korsvei i fjor. Dette tilsvarer en økning på ni prosent.

Like etter følger TripAdvisor Inc., som falt 22,41 prosent etter skuffende kvartalstall.

Selskapet meldte om et justert resultat på 0,58 dollar per aksje, mot 0,72 dollar per aksje året før. Dette tilsvarer et fall på 19 prosent.

Inntektene falt syv prosent til 428 millioner kroner. Ved samme korsvei året før var inntektene 458 millioner kroner.

Booking Holdings Inc., som blant annet driver booking.com falt 8,06 prosent etter skuffende kvartalstall

La inn bud på HP

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,28 prosent til 8.434,52. Indeksen har dermed steget 27,12 prosent siden nyttår.

Intradag var også Nasdaq-indeksen i all-time high tidligere i dag, da den sto i 8,482.27 på sitt høyeste.

Facebook falt 0,59 prosent, mens Apple stengte opp 1,15 prosent og Amazon falt 0,42 prosent.

Netflix klatret 0,34 prosent, mens Alphabet (Google) steg 1,32 prosent.

Dagens vinner ble Urban Tea Inc., med en oppgang på 38,78 prosent.

Høyest på taperlisten var ObsEva S.A., som stupte 64,63 prosent.

PC-produsenten HP falt 0,92 prosent etter at Xerox ifølge kilder CNBC har snakket med, har lagt inn et bud på HP for 22 dollar per aksje.

Budet skal være på 17 dollar i kontanter og 0,137 Xerox-aksjer per HP-aksje, melder nyhetsbyrået.

I går steg aksjen 6,4 prosent, og dermed ble trolig dagens oppgang tatt på forskudd allerede i går, da ryktene kom. Xerox falt i dag 0,93 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,95 prosent til 12,74.

Gullprisen var ned 1,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.469,4 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp etter gårsdagens oljelagertall og positive nyheter.

Tremånedersrenten steg 0,8 basispunkter til 1,562 prosent.

Renten på 2-åringen klatret 6,9 basispunkter til 1,681 prosent.

10-åringen hoppet 11 basispunkter til 1,92 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 8,1 basispunkter til 2,4 prosent.