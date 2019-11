Grieg Seafood steg igjen kraftig, men Oslo Børs endte i minus

Oslo Børs avsluttet uken med fall fredag, etter en god børsdag torsdag. Hovedindeksen endte ned 0,23 prosent til 916,02 kroner. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 3,99 milliarder kroner.

Oljeprisene falt også. Brent-oljen falt 2,2 prosent til 60,95 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 2,1 prosent til 55,98 dollar fatet. Torsdag ettermiddag kostet nordsjøoljen 62,18 dollar.

Equinor falt 0,7 prosent til 178,60 kroner. Selskapet har inngått en avtale om å selge seg ut av Eagle Ford i Texas for 325 millioner dollar. Aker BP endte ned 1,3 prosent til 265,40 kroner, mens DNO falt 3,3 prosent til 11,39 kroner.

Blant selskapene høyt på omsetningslisten, utmerket Grieg Seafood seg igjen. Sjømatselskapet la torsdag frem tredjekvartalstall sammen med forventninger for det kommende året. Aksjen endte da opp 8,1 prosent. Fredag har Nordea Markets respondert med å justerte opp sine estimater for selskapet. For 2019-21 er meglerhusets omsetningsprognoser høynet med 4, 3 og 3 prosent. Nordea Markets har også justert opp anbefalingen fra hold til kjøp. Fredag fortsatte Grieg-bykset med nye 10,8 prosent til 139,90 kroner.

SAS' Oslo Børs-noterte aksje steg solide 8,6 prosent til 16,60 kroner, etter at flyselskapet kom med trafikktall for oktober og som følge av disse har høynet prognosene for resultatet i regnskapsåret 2019.

Selskapet viser til sterke passasjertall og bedre enhetsinntekter.

Selskaper i fokus Solstad Offshore +28,6 % - Woodside-kontrakt. Grieg Seafood +10,8 % - Nordea sier kjøp. SAS +8,6 % - Høynet guiding. Equinor -0,7 % - Oljeprisen ned. Aker BP -1,3 % - Oljeprisen ned. REC Silicon -10,7 % - USA/Kina-utvikling.

Solstad Offshore bykset 28,6 prosent til 1,04 kroner etter å ha meldt om en stor kontrakt med Woodside. Solstad skal stille med to ankerhåndteringsfartøyer og fire forsyningsskip til flere boreprogrammer i australsk farvann med oppstart neste måned.

Etter 15,5 prosents oppgang torsdag, ramlet REC Silicon tilbake fredag. Aksjen endte ned 10,7 prosent til 3,25 kroner. Torsdag ble aksjen løftet av ny optimisme knyttet til handelskonflikten mellom USA og Kina. Fredag morgen kom signaler fra Det hvite hus om at partene slett ikke har avtalt å reversere president Donald Trumps tollavgifter på import fra Kina.

Tankrederiet Hafnia, som debuterte på Oslo Axess fredag, endte på 24,20 kroner, etter å ha åpnet dagen på 25,45 kroner. For to uker siden, i forbindelse med forberedelsene til noteringen, opererte selskapet med et indikativt kursintervall på mellom 26,20 og 30,90 kroner.

Drøyt 20 minutter før børsslutt meldte Bakkafrost om et pliktig bud på resterende aksjer og depotaksjebevis i The Scottish Salmon Company. Disse utgjør 19,23 prosent av alle aksjer utstedt av Scottish Salmon. Fra tidligere har Bakkafrost sikret 80,77 prosent av aksjene.

Bakkafrost byr 28,25 kroner pr. aksje. Dette er den høyeste prisen pr. aksje Bakkafrost har betalt for de Scottish Salmon-aksjene selskapet har skaffet seg det seneste halvåret.

Tilbudsperioden løper fra førstkommende mandag til 9. desember klokken 18.

Bakkafrost-aksjen steg fredag 1,6 prosent til 630,00 kroner. Scottish Salmon-aksjen endte på 28,20 kroner, ned 0,5 prosent.