Bredt børsfall i Asia

Med unntak av i Australia, faller alle de største børsene i Asia mandag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,02 prosent.

Shanghai Composite svekkes 1,28 prosent og CSI 300 er ned 1,26 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 2,25 prosent, etter at de politiske urolighetene i landet er forverret.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,17 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot klatrer 0,72 prosent. Straits Times i Singapore faller tilbake 0,58 prosent.

Handelskrig

Torsdag i forrige uke varslet kinesiske myndigheter om enighet rundt en nedtrapping av tollsatser mellom de to landene.

Optimismen ble imidlertid dempet da Donald Trump fredag uttalte at han ikke har sagt ja til å skrote toll på kinesiske varer.

«Vi forventer fortsatt en høy grad av usikkerhet, selv om det skulle vise seg at tollsatsene blir trappet ned», skriver Citi-analytikere i en oppdatering, ifølge CNBC, og påpeker at de tror friksjonene mellom verdens to største økonomier vil fortsette.

Wall Street

De tre ledende amerikanske indeksene endte alle opp på ukens siste handelsdag. Dow Jones endte uken med en oppgang på 1,1 prosent, mens S&P 500 og Nasdaq la på seg henholdsvis 0,6 og 0,8 prosent.

I tillegg til handelsoptimismen, ble oppgangen også forårsaket av et sterkt tredje kvartal fra selskapene på Wall Street.

Ifølge FactSet har 74 prosent av selskapene slått forventninge. Det skal nevnes at analytikerne i forkant av kvartalsrushet nedjusterte sine estimater som følge av årets markedsuro.