Aksjene som stiger kraftig på Oslo Børs

Oslo Børs holder seg i rødt terreng mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 912,40, ned 0,33 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.008 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 1,31 prosent til 61,69 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 1,46 prosent til 56,39 dollar fatet.

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB Markets, peker på børsfall i Kina og Hong Kong, som en del av forklaringen, med Shanghai Composite og CSI 300 ned 1,8 prosent og Hang Seng i Hong Kong ned 2,6 prosent.

Schieldrop peker imidlertid også på at OPEC+ har signalisert at de ikke er veldig lystne på å kutte mer i produksjonen, på det kommende møtet 5. desember, og indikerer med det at fallet kan være forbigående.

I tillegg pekes det på at produksjonen fra skiferfeltene i USA avtar og at det skjer på 60 -65 dollar fatet for Brent og en pris på den amerikanske WTI-oljen på 57 dollar fatet.

Frykten har vært at WTI-prisen må ned på 45 dollar for at det skal skje, skriver Schieldrop i sin råvareoppdatering mandag morgen.

Equinor er ned 1,26 prosent til 176,35 kroner.

Ellers i olje er Aker BP opp 0,41 prosent til 266,50 kroner. Selskapet meldte tidligere i dag at det skal gjennomføre fase 2 av Ærfugl-prosjektet tre år tidligere enn opprinnelig planlagt.

DNO er ned 2,33 prosent til 11,12 kroner.

Emisjon senker aksje

Merkur Market-noterte Zwipe faller 14,20 prosent til 7,25 kroner.

Søndag meldte børsmyggen at styret har besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettemisjon på opptil 74 millioner kroner gjennom utstedelse av 10.635.525 nye aksjer.

Gaming Innovation Group er ned 6,42 prosent til 5,10 kroner. NEXT Biometrics svekker seg 6,16 prosent til 3,20 kroner, mens BerGenBio faller 5,93 prosent til 17,78 kroner.

Biotek-selskapet Targovax er ned 1,94 prosent til 5,05 kroner. Selskapet meldte mandag morgen at de har presenterte kliniske data for sin kombinasjonsstudie på føflekkreft.

Norwegian

Norwegian lanserer 16 nye direkteruter fra Skandinavia fra våren 2020, skriver selskapet på sine hjemmesider mandag morgen.

Fire av disse er fra Oslo.

Samtidig øker Norwegian frekvensen på en rekke ruter fra Norge, deriblant fra Oslo til Krakow, Riga og Napoli, fra Bergen til Alicante og fra Stavanger til London og Alicante.

Nordea liker JV og Norwegians strategigrep. og er fornøyd med fokus på lønnsomhet etter flere år med store tap og kraftig vekst. Analytikerne mener du skal kjøpe Norwegian-aksjen, men kursmålet reduseres som følge av den siste emisjonen fra 60 til 50 kroner.

Dagens vinner opp 60 prosent

Merkur Market-noterte Lavo.tv hopper 68,78 prosent til 0,08 kroner og topper mandagens vinnerliste, mens Siem Offshore følger bak med en opptur på 55,0 prosent til 1,55 kroner.

SeaBird Exploration meldte mandag morgen at de har inngått en intensjonsavtale for eksklusiv levering av skipstjenester til nodeseismikk-studie i Østen. Aksjen er opp 5,74 prosent til 0,57 kroner.

Petrolia stiger 6,00 prosent til 3,18 kroner, OKEA er opp 4,89 prosent til 18,88 kroner, og GC Rieber Shipping klatrer 4,21 prosent til 9,90 kroner.

Grieg Seafood, som den siste uken er opp nesten 26 prosent, seiler videre på torsdagens kvartalstall og guiding. Aksjen klatrer 1,96 prosent til 142,70 kroner.