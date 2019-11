Kurshopp for SeaBird - Stig Myrseth anbefaler kjøp

Etter å ha vært i rødt terreng nesten hele mandag, snudde Oslo Børs opp i slutthandelen.

Hovedindeksen endte til slutt opp 0,20 prosent til 917,82.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.349 millioner kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen falt lenge mandag, men har etter hvert hentet seg inn.

Brent-oljen er opp 0,16 prosent til 62,62 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,03 prosent til 57,20 dollar fatet.

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB Markets, peker på børsfall i Kina og Hong Kong, som en del av forklaringen, med Shanghai Composite og CSI 300 ned 1,8 prosent og Hang Seng i Hong Kong ned 2,6 prosent.

Schieldrop peker imidlertid også på at OPEC+ har signalisert at de ikke er veldig lystne på å kutte mer i produksjonen, på det kommende møtet 5. desember, og indikerer med det at fallet kan være forbigående.

I tillegg pekes det på at produksjonen fra skiferfeltene i USA avtar og at det skjer på 60 -65 dollar fatet for Brent og en pris på den amerikanske WTI-oljen på 57 dollar fatet.

Frykten har vært at WTI-prisen må ned på 45 dollar for at det skal skje, skriver Schieldrop i sin råvareoppdatering mandag morgen.

Equinor er ned 0,25 prosent til 178,15 kroner.

Ellers i olje er Aker BP opp 1,54 prosent til 269,50 kroner. Selskapet meldte tidligere i dag at det skal gjennomføre fase 2 av Ærfugl-prosjektet tre år tidligere enn opprinnelig planlagt.

DNO er ned 0,83 prosent til 11,29 kroner.

Myrseth-favoritt klatret

SeaBird Exploration meldte mandag morgen at de har inngått en intensjonsavtale for eksklusiv levering av skipstjenester til nodeseismikk-studie i Østen.

Fredag tok investeringsdirektør i Dovre Forvaltning, Stig Myrseth, SeaBird-aksjen inn i sin portefølje over anbefalte aksjer.

«Et nytt styre og ny ledelse er på plass med en ny og klar strategi for et langt mer kostnads- og kapitaleffektivt selskap», skriver Myrseth, som mener selskapet har verdier på balansen som langt overstiger aksjekursen.

Aksjen klatret mandag 5,56 prosent til 0,57 kroner.

Hittil i 2019 har aksjen hatt et tøft år, og falt tilbake 57 prosent.

Emisjon senket aksje

Merkur Market-noterte Zwipe falt 15,38 prosent til 7,15 kroner.

Søndag meldte børsmyggen at styret har besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettemisjon på opptil 74 millioner kroner gjennom utstedelse av 10.635.525 nye aksjer.

Biotek-selskapet Targovax er ned 2,91 prosent til 5,00 kroner. Selskapet meldte mandag morgen at de har presenterte kliniske data for sin kombinasjonsstudie på føflekkreft.

Golden Energy Offshore Services falt mest av samtlige, ned 41,70 prosent til 2,74 kroner.

Mandag var det også flere aksjer som falt til ny all-time low.

På listen finner vi blant annet Gaming Innovation Group, ned 8,26 prosent til 5,00 kroner.

Også Prosafe og Sats markerte seg med ny bunn-notering. Duoen falt 5,85 og 6,61 prosent, til henholdsvis 4,33 og 20,92 kroner.

Norwegian

Norwegian lanserer 16 nye direkteruter fra Skandinavia fra våren 2020, skriver selskapet på sine hjemmesider mandag morgen.

Fire av disse er fra Oslo.

Samtidig øker Norwegian frekvensen på en rekke ruter fra Norge, deriblant fra Oslo til Krakow, Riga og Napoli, fra Bergen til Alicante og fra Stavanger til London og Alicante.

Nordea liker JV og Norwegians strategigrep. og er fornøyd med fokus på lønnsomhet etter flere år med store tap og kraftig vekst. Analytikerne mener du skal kjøpe Norwegian-aksjen, men kursmålet reduseres som følge av den siste emisjonen fra 60 til 50 kroner.

Aksjen falt 3,11 prosent til 39,60 kroner.

I motsatt ende finner vi Merkur Market-noterte Lavo.tv, som steg 58,65 prosent til 0,07 kroner.

Siem Offshore hoppet 49,00 prosent til 1,49 kroner, og Storm Real Estate endte opp 15,08 prosent til 4,58 kroner.