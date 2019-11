Blandet på Wall Street

Det var blandet på børsene i New York mandag. Utviklingen kom i kjølvannet av USAs president Donald Trumps uttalelser i helgen.

Ifølge TDN Direkt sa han at samtaler med Kina går bra, men han la til at USA bare vil inngå en avtale med Kina dersom den er rett for USA.

Presidenten sa også at rapportene om enighet om lettelser i tollsatsene som del av en fase 1-avtale ikke stemmer. Nyhetene løftet markedene fredag.

Blandet

Dow Jones steg 0,04 prosent til 27.691,49 og er med det opp 18,71 prosent i år.

Ni av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Apotekgiganten Walgreens Boots Alliance var dagens vinner med en oppgang på 5,08 prosent etter at KKR & Co. ifølge Bloomberg formelt har henvendt seg til apotekgiganten om en avtale om å ta selskapet privat.

3M var dagens taper, med et fall på 1,77 prosent.

Store oljeselskaper som ExxonMobil og Chevron falt henholdsvis 0,66 og 0,17 prosent.

Spillgigant falt

S&P 500 endte ned 0,2 prosent til 3.087,01. Det vil si at indeksen er opp 23,14 prosent hittil i år.

Høyt oppe var også Boeing, som steg 4,56 prosent. Oppgangen kom etter en melding fra Boeing om at selskapet venter å levere 737 Max-fly allerede i desember.

Boeing sa også at de nå forventer at 737 Max-flyene vil være i kommersiell drift i januar. Selskapet jobber for å besvare spørsmål fra luftfasrtsmyndighetene om dokumentasjonen for gjennomgangen av flyets programvare.

På motsatt side fant man Newell Brands øverst på taperlisten, ned 4,15 prosent.

Spillgiganten Activision Blizzard var også inne på taperlisten med et fall på 3,28 prosent. Selskapet la frem kvartalstall for tredje kvartal forrige torsdag.

Resultatet pr. aksje endte på 0,38 dollar, noe som var over Zacks estimat på 0,25 dollar. Året før var resultatet pr. aksje 0,42 dollar. I tillegg guidet selskapet et resultat pr. aksje på 0,43 dollar i fjerde kvartal 2019.

Inntektene kom inn på 1.282 millioner dollar, mot estimerte 1.170 millioner dollar. I tredje kvartal 2018 kom inntektene inn på 1.512 millioner dollar. Activision Blizzard forventer inntekter på 1.812 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

Enorm omsetning på 60 sekunder

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,13 prosent til 8.464,28. Indeksen har dermed steget 27,56 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,64 prosent, mens Apple stengte opp 0,79 prosent og Amazon falt 0,8 prosent.

Netflix klatret 0,9 prosent, mens Alphabet (Google) falt 0,82 prosent.

Dagens vinner ble Lianluo Smart, med en oppgang på 37,25 prosent.

Høyest på taperlisten var Lipocine, som stupte 70,7 prosent.

Alibaba Group Holding var også i fokus på Wall Street mandag. Selskapet omsatte for 36 milliarder dollar på Single's day. Én milliard dollar kom inn etter i overkant av ett minutt. Aksjen falt 0,21 prosent.

Frykt, gull og olje

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 5,55 prosent til 12,74.

Gullprisen var ned 0,47 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.456,1 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned 0,5 prosent.