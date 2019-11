Mer positivt for Asia-børsene

Børsene i Asia åpnet uken negativt. Tirsdag var investorene mer optimistiske og flere av de ledene indeksene i verdensdelen pekte forsiktig oppover.

I Japan stiger Nikkei 0,25 prosent og Topix-indeksen 0,26 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,04 prosent. CSI 300 er ned 0,06 prosent. Hang Seng i Hong Kong er opp 0,37 prosent, etter at børsen falt 2,25 prosent mandag da de politiske urolighetene eskalerte.

Kospi i Sør-Korea går opp 0,59 prosent. Straits Times i Singapore hopper opp 0,55 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot ramler 0,29 prosent.

Handelskrigen

De siste dagene har det vært stille med nyheter om handelskrigen mellom Kina og USA. Kina varslet torsdag at landene var enige om å gradvis fjerne de nye tollreglene.

Det ble avkreftet av USA senere. Trump uttalte lørdag at USA kun ville gå med på en avtale med Kina om den var rett for USA. Det førte til børsene verden rundt stort sett gikk i rødt mandag.

– Markedene reagerer på hver eneste vending av Twitter-meldinger og handelskommentarer. Realiteten er at begge sider ønsker en avtale, sier Mitul Kotecha, markedsanalytiker i TD Securities, til CNBC.

Trump skal tirsdag møte The Economic Club of New York. Da kan det hende han sier noe nytt om handelskrigen offentlig.

Opptøyene i Hongkong

I Hongkong uttalte lederen Carrie Lam natt til mandag at demonstrantene var egoistiske. Lam mente at de paralyserer byen. En demonstrant ble mandag skutt av politiet, mens en annen ble påtent. Begges tilstand skal være kritisk.

Opptøyene fortsatte tirsdag. USA sier de er dypt bekymret over situasjonen. Flere skoler, veier og toglinjer skal ha holdt stengt.



Masseprotestene i Hongkong, som har hatt delvis selvstyre siden Storbritannia tilbakeførte territoriet til Kina i 1997, ble utløst av et omstridt lovforslag som åpnet for å utlevere personer til straffeforfølgelse i Kina.

Lovforslaget ble siden trukket tilbake, men kravet om demokratiske reformer og protestene mot Hongkongs Beijing-støttede ledelse har siden økt.

Wall Street

I USA begynte Dow Jones-indeksen uken opp 0,04 prosent mandag , mens S&P endte ned 0,2 prosent og Nasdaq Composite dalte 0,13 prosent. Oljeprisen falt 0,5 prosent.

Trumps milde kommentar fra helgen om handelskrigen var trolig den største årsaken til de svake resultatene.

Også de største europeiske børsene varierte mandag. CAC 40 i Paris steg 0,07 prosent, mens både FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt endte ned med 0,4 og 0,2 prosent.