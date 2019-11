Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs åpnet opp tirsdag morgen, men har nå snudd svakt ned.

Etter drøye 30 minutters handel står hovedindeksen i 917,20, ned 0,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 364 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,50 prosent til 62,49 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,40 prosent til 57,09 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Markedsfokuset rettes nå ifølge TDN Direkt mot tilbudssiden i markedet, samt usikkerhet over fremgang i handelssamtalene.

– Oljeprisen sliter i starten av uken ettersom handelsbekymringer avsporer noe av momentumet vi så i oktober om at en fase 1-avtale vil gi et boost for energietterspørselen, sier strateg i OANDA, Edward Moya, ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg økte Saudi-Arabia sin oljeproduksjon i oktober til 10,3 millioner fat per dag.

Opec og samarbeidslandene (Opec+) vil sannsynligvis forlenge den nåværende kuttavtalen, men vil nok ikke gjøre dypere kutt. Siden januar har Opec+ ifølge TDN Direkt kuttet produksjonen med 1,2 millioner fat per dag under avtalen som varer til mars 2020. De skal møtes igjen i desember.

Ifølge Opec-generalsekretær Mohammed Barkindo vil koalisjonen i stedet fokusere på å få medlemsland som ikke enda har nådd sine forpliktede produksjonsmål til å nå sine kvoter.

Equinor er ned 0,06 prosent til 178,10 kroner, mens Aker BP faller 0,59 prosent til 268,30 kroner.

Ny ordre

I dag mottok poLight sin tredje ordre på en måned, og sin fjerde siden august. Det sender aksjen opp 28,82 prosent til 43,80 kroner.

Selskapet estimerer i utgangen av året at alle ordre er sendt, og totalt summerer de fire ordrene omtrent 124.000 enheter av TLens Silver og 120.000 enheter av ASIC-drivere.

poLight-aksjen har de siste tre månedene lagt på seg drøye 280 prosent.

Også SeaBird Exploration klatrer markant oppover, og aksjen stiger nå 10,53 prosent til 0,63 kroner.

Selskapet meldte i morges at styreleder Ståle Rodahl har sikret seg flere millioner aksjer, samt at han nå er hyret inn for konsulenttjenester til SeaBird.

Solstad Offshore har inngått en ny kontrakt for AHTSen «BOS Turmalina» med Enauta Energia i Brasil. Aksjen er tirsdag morgen opp 6,04 prosent til 1,02 kroner.

Laksekjempen Mowi meldte i morges at Ivan Vindheim er utnevnt som ny konsernsjef. Det skjer etter at Alf-Helge Aarskog slutter på dagen, etter nesten ti år som toppsjef i selskapet.

Taperne

Resultatsesongen fortsetter, og Norway Royal Salmon er ett av selskapene som tirsdag har lagt frem tall.

Selskapet la frem et underskudd i tredje kvartal, men ga det operasjonelle driftsresultatet et kraftig løft. Aksjen faller 2,54 prosent til 222,20 kroner.

Next Biometrics meldte om nedtur i tredje kvartal, og aksjen svekkes 4,43 prosent til 3,13 kroner.

Heller ikke for Awilco Drilling var tredje kvartal noen fest. Selskapet kuttet i underskuddet, men taper fortsatt penger. Aksjen faller 2,70 prosent til 3,60 kroner.