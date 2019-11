poLight-rally på rød børs

Pilen peker svakt ned på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen faller 0,29 prosent til 915,20.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,4 milliarder kroner.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) steg med 0,7 prosent i tredje kvartal for Fastlands-Norge. Konsensus i forkant lå på 0,8 prosent.

Vareproduksjonen, utenom industri og bergverk, vokste med 1,1 prosent grunnet vekst innenfor kraftproduksjon og akvakultur.

Bygg og anlegg, som har vært i sterk vekst over lang tid, hadde nullvekst i tredje kvartal. Det samme gjelder industrien.

Likvide aksjer som Yara og Subsea 7 faller henholdsvis 0,30 og 0,48 prosent, mens Norwegian går i mot markedet og stiger 3,03 prosent.

Olje

Brent-oljen er tirsdag opp 0,34 prosent til 62,39 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,30 prosent til 57,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Markedet fokuserer på nyhetsstrømmen rundt handelskrigen, og investorene håper på positive nyheter når Donald Trump skal holde en tale tirsdag ettermiddag.

Videre, Saudi-Arabia produserte 10,3 millioner fat om dagen i oktober, men eksporten var vesentlig lavere på 9,89 millioner fat om dagen. Differansen blir satt på lager for å komme tilbake til nivåene før angrepene på oljeinstallasjonene i landet i september.

Når OPEC+ møtes i Wien i starten av desember venter markedet at kuttavtalen forlenges.

Goldman Sachs har igjen nedrevidert sine produksjonsestimater for amerikansk oljeproduksjon for neste år, fra en vekst på 700.000 fat om dagen til 600.000 fat om dagen. For bare uker siden ble estimatene revidert ned fra 1,1 millioner fat.

Mowi

Ivan Vindheim er utnevnt som ny konsernsjef i Mowi.

Han tar over etter Alf-Helge Aarskog, som har besluttet å tre tilbake etter nesten ti år som konsernsjef.

Utnevnelsen trer i kraft fra og med i dag 12. november 2019.

Aksjen faller 0,18 prosent til 227,70 kroner.

poLight

poLight kunngjorde i dag at de har mottatt en fjerde innkjøpsordre for 44.450 enheter av TLens Silver og 42.000 enheter av ASIC-drivere tilknyttet det samme bærbare produktet som kunngjort 15. august, 11. oktober og 17. oktober.

- Denne fjerde bestillingen er et tydelig tegn på at kunden har til hensikt å bruke TLens til deres neste produkt, sier Øyvind Isaksen, administrerende direktør i poLight i en børsmelding tirsdag.

Selskapet estimerer i utgangen av året at alle ordre er sendt, og totalt summerer de fire ordrene omtrent 124.000 enheter av TLens Silver og 120.000 enheter av ASIC-drivere.

Aksjen stiger 20,00 prosent til 40,80 kroner.

NRS

Norway Royal Salmon meldte om et operasjonelt driftsresultat før verdiendringer på 131,44 millioner kroner, mot 34,34 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 1.398 millioner kroner, sammenlignet med 879 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen, bidro til at den netto rentebærende gjelden økte til 926 millioner kroner.

I løpet av tredje kvartal slaktet Norway Royal Salmon 7.513 tonn, opp 203 prosent fra tredje kvartal i fjor. For hele året ventes et slaktevolum på 31.000 tonn, mens det i 2020 ventes å bli på 37.000 tonn.

Aksjen faller 3,60 prosent til 219,80 kroner.

Next Biometrics

Inntektene i tredje kvartal endte på 17,6 millioner kroner, ned 42 prosent sammenlignet med fjoråret for Next Biometrics.

Årsaken er at en amerikansk kunde, som var fingersensor-selskapets største, har redusert sin bruk av NEXT-sensorer. Selskapet opplyser at dette trolig vil påvirke resultatene negativt også for fjerde kvartal og i starten av 2020.

NEXT oppgir EBITDA (driftsresultat) på minus 34,7 millioner kroner. I fjor på samme tid var EBITDA på pluss 35,7 millioner kroner.

Også kontantstrømmen faller for Next, ned fra 42 millioner kroner i fjor til 32 millioner nå.

Aksjen trekker seg tilbake 4,43 prosent til 3,125 kroner.