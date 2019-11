Rikingene posisjonerer seg for nedtur

Rike personer rundt omkring i verden har begynt å posisjonere seg for en nedtur i aksjemarkedet, ifølge UBS Global Wealth Managament.

– Det raske skiftet i den geopolitiske situasjonen er den største bekymringen for investorene, sier strateg Paula Polito i UBS, ifølge Bloomberg.

En UBS-undersøkelse hvor 3.400 personer med en investeringskapasitet på minst 1 million dollar har deltatt, viser at fire av fem venter økt volatilitet i aksjemarkedet fremover. 55 prosent ser dessuten for seg at det vil komme en stor korreksjon før utgangen av neste år.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført mellom august og oktober, og i snitt hadde disse investorene 25 prosent av sin portefølje i kontanter. Dette er ned fra 32 prosent i en tilsvarende undersøkelse i mai. Men 62 prosent av de svarte sa også at de planlegger å øke kontantbeholdningen.

Tirsdag var det små utslag i det internasjonale aksjemarkedet. I de fleste markedene pekte pilene svakt opp, både i Asia, Europa og da USA-børsene åpnet.