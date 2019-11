All-time high på Nasdaq – Disney blant vinnerne etter lansering

Det var ikke de største bevegelsene på Wall Street tirsdag.

Mye av fokuset var rettet mot Donald Trumps tale til en forsamling ved The Economic Club of New York.

Der kalte han handelskrigmotstander Kina for «juksemaker» samtidig som han gikk til angrep på tidligere amerikanske presidenter.

«Siden Kina gikk inn i WTO i 2001 har ingen manipulert, eller utnyttet, USA mer. Jeg vil ikke bruke ordet 'cheated', men ingen har jukset mer enn Kina, vil jeg påstå», uttalte Trump, ifølge CNBC.

Han sa også at partene «er nær» å lande en avtale.

Detaljene rundt en mulig fase 1-avtale henger fortsatt i luften, men amerikanerne er veldig opptatt av at intellektuell kapital ikke stjeles til Kina, samtidig som at kineserne ønsker at innførte og planlagt innførte tollpåslag skal reduseres og helst trekkes tilbake.

På forhånd gikk det rykter om at Trump muligens ville offentliggjøre tid og sted for en endelig signering av en delavtale av ham selv og president Xi Jinping, men så skjedde ikke.

I tillegg fikk Federal Reserve gjennomgå av den frittalende presidenten.

«Husk, vi konkurrerer aktivt med land som åpent kutter rentene slik at mange nå faktisk får betalt når de nedbetaler lånet, kjent som negative renter. Har du hørt noe slik?» sa Trump, ifølge Reuters.

«Gi meg noe av det. Gi meg noe av de pengene. Jeg vil ha noe av de pengene. Vår sentralbank lar oss ikke gjøre det».

Walt Disney på topp etter Disney+-lansering

Dow Jones endte dagen opp uendret på 27.691,49.

17 av de 30 aksjene i indeksen _.

Dagens vinner var Walt Disney som klatret 1,35 prosent. Selskapet lanserte strømmetjenesten Disney+, et produkt som selskapet har brukt mer enn tre milliarder dollar på å bygge opp.

Tjenesten koster bare 6,99 dollar i måneden, vesentlig lavere enn Netflix' 14,99 dollar.

Det hele gikk dog ikke smertefritt for seg. Flere av brukerne ha opplevd tekniske problemer, deriblant forsinkelser og stopp.

I sosiale medier var det rett etter lansering stor pågang fra oppgitte brukere.

Etter noe tid fikk Disney kontroll, etter å ha opplevd høyere etterspørsel enn forventet, ifølge selskapet selv.

Merck & Co og Goldmans Sachs var også blant vinnerne med en oppgang på henholdsvis 1,04 og 0,63 prosent.

Visa kjøper seg opp til en større minoritetsinteresse i den nigerianske betalingsplattformen Interswitch. Ifølge Sky New skal selskapet ha lagt 200 millioner dollar på bordet for en eierandel på 20 prosent.

Aksjen endte dagen nær uendret, opp 0,13 prosent.

På taperlisten finner vi Exxon Mobil som har hatt en svak utvikling på børs den siste uken. Tirsdag falt oljeselskapet tilbake 1,36 prosent på Wall Street.

Boeing var også blant taperne med en tilbakegang på 1,07 prosent.

Flatt for S&P 500

S&P 500 endte opp 0,16 prosent til 3.091,84.

Den brede indeksen satte ny intradag all-time high, men falt tilbake utover dagen.

Ellers var utviklingen relativt uspennende.

Uber falt tilbake 1,66 prosent på høyt volum.

Innen finans var det heller ingen retning på aksjene som generelt endte dagen nær null endring fra mandag.

PG&E, som lenge har vært i krise, steg 12,78 prosent på Wall Street tirsdag.

Transocean hadde en svært god oktober på børs, noe som også ble bekreftet i tredjekvartalsrapporten som kom inn omtrent som ventet. Men etter de første dagene av november har aksjene falt tilbake i takt med et svakere sentiment for oljerelaterte aksjer generelt.

Riggkjempen, som i amerikansk målestokk er et small cap-selskap, endte dagen ned 5,08 prosent.

Facebook blant vinnerne på Nasdaq

Nasdaq Composite endte dagen 0,26 prosent til 8.486,09, noe som er ny all-time high.

En av vinnerne var Facebook med en oppgang på 2,56 prosent.

Oppgangen kan sees i sammenheng med annonseringen av Facebook Pay. Den nye løsningen er en konsolidering av SoMe-gigantens forskjellige betalingstjenester som nå settes sammen til ett produkt. Det skal gi en bedre brukeropplevelse, ifølge selskapet.

Facebook Pay vil la deg lagre kontanter i løsningen, men du vil kunne lagre kredittkortinformasjon slik at betalinger kan gjøres mer sømløst i hele Facebooks univers (Facebook, Instagram, WhatsApp osv.).

Av andre større bevegelser falt T-Mobile US tilbake 2,75 prosent. Aksjen har lenge vært høyt oppe på DNB Teknologis posisjonsliste. Pr. 1. oktober lå fondets eksponering mot aksjen på 3,20 prosent av forvaltningskapitalen.

Apple endte dagen ned beskjedne 0,09 prosent.

Amazon klatret 0,36 prosent.

Netflix falt nærmest selvfølgelig tilbake, 0,74 prosent, i takt med at Walt Disney steg på lanseringsdagen av Disney+.

Alphabet (Google) opplevde at markedsverdien falt med beskjedne 0,03 prosent.

Microsoft steg 0,66 prosent.

Tesla, som er opp over 40 prosent siden starten av juni, endte dagen opp 1,40 prosent.

VIX, populært kalt fryktindeksen, falt 0,16 proent til 12,67, men nivået er svært lavt.

Ser man litt ut på terminkurven for VIX er den brattere enn man har sett på lenge.

Gullprisen steg 0,14 prosent til 1.459,10 dollar per unse.

I rentemarkedet steg tremånedersrenten ett basispunkt til 1,566 prosent.

Toåringen ble handlet høyere og renten falt 1,6 basispunkter til 1,654 prosent.

Renten på tiåringen falt 2,4 basispunkter til 1,918 prosent.

Den lange 30-åringen yielder nå 2,394 prosent, en nedgang på 3,4 basispunkter fra mandag.