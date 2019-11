Bredt børsfall i Asia

Aller de største børsene i Asia faller tilbake onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,87 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,50 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,31 prosent, og CSI 300 er ned 0,22 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller tilbake 2,01 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,90 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,81 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,68 prosent.

Handelskrigen

Donald Trump uttalte tirsdag til en forsamling ved The Economic Club of New York at Beijing ønsker en handelsavtale, men delte ifølge CNBC få detaljer om hvordan samtalene utvikler seg.

Presidenten kalte også kineserne for «juksere», men la samtidig skylden for situasjonen på tidligere amerikanske presidenter.

«Siden Kina gikk inn i WTO i 2001 har ingen manipulert, eller utnyttet, USA mer. Jeg vil ikke bruke ordet 'cheated', men ingen har jukset mer enn Kina, vil jeg påstå», uttalte Trump, ifølge CNBC.

Trump uttalte også at partene «er nær» å lande en avtale.

Hong Kong

Børsene er igjen markant ned etter at opptøyene i regionen den siste uken har eskalert.

Natt til mandag uttalte leder Carrie Lam at innbyggerne som «paralyserer» byen med protester er egoistiske.

Masseprotestene i Hongkong ble utløst av et omstridt lovforslag som åpnet for å utlevere personer til straffeforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble siden trukket tilbake, men kravet om demokratiske reformer og protestene mot Hongkongs Beijing-støttede ledelse har siden økt.

Wall Street

Det var små bevegelser på de amerikanske børsene tirsdag.

Dow Jones endte dagen opp uendret på 27.691,49. Dagens vinner var Walt Disney som klatret 1,35 prosent. Selskapet lanserte strømnigstjenester Disney+, et produkt som selskapet har brukt mer enn tre milliarder dollar på å bygge opp.

S&P 500 steg 0,16 prosent til 3.091,84, mens Nasdaq Composite endte dagen opp 0,26 prosent til 8.486,09, noe som er ny all-time high.