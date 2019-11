Kvartalsrush i fokus på rød Oslo Børs – Selvaag Bolig blant vinnerne

Pilen pekte ned på Oslo Børs onsdag. Hovedindeksen endte ned 0,71 prosent til 909,03.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,0 milliarder kroner.

På de europeiske børsene var også utviklingen stort sett negativ.

Likvide aksjer som DNB og Equinor falt henholdsvis 2,35 og 1,59 prosent, mens Nel gikk i mot markedet og klatret 3,19 prosent.

Olje

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 62,48 dollar ved stengning på Oslo Børs, opp 0,68 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handlet for 57,34 dollar, opp 0,95 prosent.

Tirsdag talte Donald Trump til en forsamling ved The Economic Club of New York.

Der kalte han handelsmotstander Kina for en «bedrager».

«Siden Kina gikk inn i WTO i 2001 har ingen manipulert, eller utnyttet, USA mer. Jeg vil ikke bruke ordet 'cheated', men ingen har jukset mer enn Kina, vil jeg påstå», uttalte Trump, ifølge CNBC.

Han sa også at partene «er nær» ved å lande en avtale.

På forhånd gikk det rykter om at Trump muligens ville offentliggjøre sted og tidspunkt for en endelig signering av en delavtale av ham selv og president Xi Jinping. Så skjedde ikke.

Videre forventer markedet at de ukentlige oljelagertallene fra amerikanske myndigheter vil vise en lagerbygging for tredje uke på rad. Hva gjelder raffinerte produkter, viser en Reuters-undersøkelse at markedet venter lagertrekk.

I en ny oppdatering fra International Energy Agency (IEA) venter organisasjonen en svakere global etterspørselsvekst etter 2025. IEA forventer at oljeetterspørselen vil stige med én million fat om dagen i snitt frem til 2025, men deretter falle til en vekst på 100.000 fat om dagen.

Selvaag Bolig

Selvaag Bolig meldte om et resultat etter skatt på 183 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 56 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet ble 228 millioner kroner, mot 74 millioner kroner året før.

Omsetningen beløp seg til 810 millioner kroner, sammenlignet med 473 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Det kom som et resultat av et nettosalg på 159 boliger for 756 millioner kroner, ned fra 182 boliger for totalt 771 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Det er et rekordsterkt tredjekvartalsresultat, drevet av at vi hadde mange overleveringer i kvartalet, sa adm. direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig til Finansavisen.

Men det er boligeiere som ønsker å kjøpe bolig. Investorene er mer tilbakeholdne.

– Vi må fremdeles jobbe hardt for hvert salg. Vi bruker mye penger på markedsføring nå. Investorene er veldig lite aktive, vi får ingen ekstra drahjelp av dem. De som kjøper, kjøper fordi de selv tenker å bo der, uttrykte Thorsen.

Aksjen endte dagen opp 4,13 prosent til 53,00 kroner.

Idex Biometrics

Idec Biometrics sine kvartalstall onsdag viste et resultat etter skatt på minus 66,7 millioner kroner for kvartal, mot minus 60,7 millioner kroner i samme periode året før.

Omsetningen steg fra 1.082 til 1.324 millioner kroner.

Samtidig kunngjorde fingeravtrykkselskapet et samarbeid med DongWoon Anatech for sikker tilgang til biometriske ID-kort.

– Vi planlegger åpenbart å holde kostnadene så lave vi kan, samtidig som at vi fortsatt sørger for at vi leverer på veikartet vårt og fortsetter å støtte våre kunder, uttalte konsernsjef Stan Swearingen i Idex under selskapets kvartalspresentasjon, ifølge TDN Direkt.

Han mener det er for tidlig å si når selskapet går cash breakeven.

Selskapet har også initiert et program for å redusere en rekke kostnader i fjerde kvartal, noe som igjen skal redusere annualiserte driftskostnader med 30 prosent.

Aksjen endte dagen opp hele 13,93 prosent til 72,8 øre og var dagens vinner.

Insr Insurance

Insr Insurance Group fikk et resultat etter skatt på minus 12,5 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot minus 14,3 millioner kroner i samme periode året før.

Premieinntektene beløp seg til 192,8 millioner kroner, sammenlignet med 170,8 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

På onsdagens kvartalspresentasjon kom det frem at Insr har tapt 30 millioner kroner på sine danske forsikringskunder hittil i år. I 2018 var tapene på 14 millioner kroner.

– Med premieinntekter på et par hundre millioner kroner er det vanskelig å gjøre butikk. Vi har i lang tid vurdert hva vi skal gjøre med denne virksomheten, og vi prøvde også for et to–tre år siden og selge den uten å få napp, sa konsernsjef Espen Husstad i Insr Insurance.

Aksjen falt 6,62 prosent til 7,62 kroner.

NattoPharma

NattoPharma fikk et resultat etter skatt på 2,9 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 0,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet endte på 1,3 millioner kroner i kvartalet, mot minus 0,7 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

Omsetningen beløp seg til 30,9 millioner kroner, mot 23,6 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

– Vi er veldig fornøyd med kvartalet. Tallene viser at vi har en god skalerbarhet da vi kan selge flere produkter uten å legge til ekstra kostnader. Den underliggende omsetningsveksten er veldig sterk justert for utsatt produktlansering overfor to av våre partnere, sa adm. direktør Kjetil Ramsøy i NattoPharma til Finansavisen.

Aksjen klatret 8,61 prosent til 8,20 kroner på Oslo Børs.