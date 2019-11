Disney sørger for all-time high to dager på rad

To av de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av Jerome Powell som onsdag talte til kongressen.

«Vi mener at den nåværende oppfatningen av pengepolitikken sannsynligvis vil være fornuftig så lenge ny informasjon om økonomien forsetter å sammenfalle med vårt syn om moderat økonomisk vekst», sa Powell til kongressmedlemmene.

Onsdag kveld kom Wall Street Journal med negative nyheter rundt handelssamtalene. Kina skal ifølge avisen være tvilende rundt kjøp av landbruksvarer. Nyheten satt ingen spor i avslutningen på Wall Street som steg i etterkant av nyheten.

Konsumprisene i USA var opp 0,4 prosent i oktober, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 1,8 prosent. Det skrev TDN Direkt tidligere i dag.

KPI var ventet å stige 0,3 prosent på månedsbasis og opp 1,7 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Ny all-time high

Dow Jones steg 0,33 prosent til 27.783,59 og er med det opp 19,1 prosent i år. Noteringen er all-time high og slo mandagens rekord.

14 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Walt Disney var dagens vinner med en oppgang på 7,32 prosent.

Oppgangen kom etter pangåpningen på Disney+, den nye strømmetjenesten til Walt Disney. Selskapet meldte i dag at Disney+ nådde ti millioner brukere etter tirsdagens lansering.

Disney+ koster kun 6,99 dollar i måneden, mot Netflix og HBO som begge er mer enn dobbelt så dyre på 14,99 dollar i måneden.

Dow Inc. var dagens taper med et fall på 2,72 prosent

Kjente selskaper som Boeing og American Express falt henholdsvis 0,1 og 0,52 prosent.

Aksje falt etter nedgradering

S&P 500 endte opp 0,07 prosent til 3.094,04. Det vil si at indeksen er opp 23,42 prosent hittil i år. Dette er også ny all-time high.

Dagens vinner ble også her Walt Disney etterfulgt av Conagra Brands, som steg 2,65 prosent.

På motsatt side finner man Mosaic øverst på taperlisten, som stupte 5,97 prosent til 19,68 dollar etter nedgradering. Ifølge Marketwatch har JPMorgan nedgradert aksjen fra nøytral til undervekt. Samtidig ble kursmålet kuttet til 18 dollar, fra tidligere 20 dollar.

JPMorgan legger til at aksjen er en god langsiktig investering, men at det vil være bedre inngangsmuligheter enn nå. Mosaic er den største amerikanske produsenten av kalium- og fosfatgjødsel.

Slo forventningene - stupte over ti prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,05 prosent til 8.482,1. Indeksen har dermed steget 27,83 prosent siden nyttår.

Intradag var også Nasdaq-indeksen i all-time high tidligere i dag, da den sto i 8,511.09 på sitt høyeste.

Facebook falt 0,66 prosent, mens Apple stengte opp 0,96 prosent og Amazon falt 1,4 prosent.

Netflix stupte 3,05 prosent, mens Alphabet (Google) falt marginale 0,06 prosent.

Dagens vinner ble Nortech Systems, med en oppgang på 46,95 prosent etter gode kvartalstall.

Resultatet per aksje kom inn på 0,16 dollar i tredje kvartal 2019, mot 0,14 dollar per aksje året før.

Høyest på taperlisten var Nuvectra, som stupte 83,79 prosent etter at selskapet sendte inn en frivillig bejæring om konkursbeskyttelse.

Canada Goose Holdings stupte 10,84 prosent etter kvartalstall som slo forventningene. Nedgangen kom trolig ikke etter selve tallene, men heller at investorer ble bekymret over at selskapet ikke oppjusterte guidingen.

Selskapet fikk et resultat per aksje på 0,43 dollar, mot Zacks estimat på 0,35 dollar per aksje.

Inntektene kom inn på 222,7 millioner dollar, noe som slo estimatene med 8,7 prosent.

Wells Fargo nedjusterte ifølge Marketwatch kursmålet fra 55 til 50 kanadiske dollar.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 2,6 prosent til 13,01.

Gullprisen var opp 0,76 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.464,7 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp 0,5 prosent etter usikkerhet i markedet.

Tremånedersrenten var uforandret på 1,574 prosent.

Renten på 2-åringen falt to basispunkter til 1,638 prosent.

10-åringen falt tilbake 3,4 basispunkter til 1,884 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på fem basispunkter til 2,362 prosent.