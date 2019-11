Nervøst på Asia-børsene

I Japan faller Nikkei 0,93 prosent og Topix-indeksen 0,86 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,10 prosent. CSI 300 stiger 0,09 prosent. Hang Seng i Hong Kong ramler 0,62 prosent.

Kospi i Sør-Korea hopper opp 0,27 prosent. Straits Times i Singapore synker 0,25 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia løfter seg med 0,55 prosent.

Handelskrigen

Handelskrigen påvirker børsene nervøst. Avisen Wall Street Journal kom med negative nyheter rundt samtalene mellom USA og Kina. Det skal ikke være noe fremdrift mellom partene.

Kina skal ifølge avisen være tvilende rundt kjøp av landbruksvarer. Nyheten satte derimot ingen spor i avslutningen på Wall Street som steg i etterkant av nyheten.

Makro

Kina kom med nye nøkkeltall natt til torsdag. Arbeidsledigheten var ved utgangen av oktober 5,1 prosent, akkurat som ved utgangen av september.

Industriproduksjonen steg 4,7 prosent i oktober på årsbasis, mens det var ventet vekst på 5,4 prosent. Detaljhandelen steg 7,2 prosent. Det var ventet oppgang på 7,8 prosent.

Opptøyer

Hongkong-børsen fortsetter å falle, som tidligere i uken. Det er en årsak av de politiske opptøyene. Uroen har økt de siste dagene, og frykten for at Kina skal sette inn sikkerhetsstyrker øker.

Onsdag morgen stormet politiet det kinesiske universitetet i byen. Politiet angrep med tåregass og gummikuler. Studentene gikk til motangrep bevæpnet med sportsutstyr, som pil og bue. Alle skoler vil holde stengt torsdag.

Wall Street

To av de tre ledende indeksene på New York-børsen steg i går. Utviklingen kom etter at Jerome Powell, sentralbanksjef, i går sa at dagens pengepolitikk i USA er den rette slik situasjonen er nå. Han tror ikke på renteøkning med det første.

Dow Jones steg 0,33 prosent til 27.783,59 og er med det opp 19,1 prosent i år. Noteringen er all-time high og slo mandagens rekord.

S&P 500 endte opp 0,07 prosent til 3.094,04. Det vil si at indeksen er opp 23,42 prosent hittil i år. Dette er også ny all-time high.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,05 prosent til 8.482,1. Indeksen har dermed steget 27,83 prosent siden nyttår.