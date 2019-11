Sjømatselskapene senket Oslo Børs fredag

Oslo Børs endte uken med fall. Hovedindeksen falt fredag 0,47 prosent til 903,58 poeng. Omsetningen av aksjer og egentkapitalbevis var på solide 5,4 milliarder kroner.

Hovedindeksen er dermed ned 1,4 prosent den seneste uken. Oppgangen hittil i 2019 er 13,0 prosent.

Tungt i laks

Sjømatselskapene var i fokus fredag. Nyheten om at Europakommisjonen har gjort undersøkelser vedrørende mulig prissamarbeid blant norske produsenter av atlantisk oppdrettslaks samt gruppesøksmål i USA angående samme forhold, sendte sjømatindeksen ned 5,4 prosent.

SalMar, Grieg Seafood og Mowi har alle mottatt stevning fra USA. SalMar falt 6,5 prosent til 406,00 kroner, Grieg endte ned 4,6 prosent til 133,80 kroner, mens Mowi falt 3,6 prosent til 220,00 kroner.

Større kursfall ble det imidlertid for Lerøy Seafood og deres hovedeier Austevoll Seafood, som la frem skuffende og røde tall for tredje kvartal, etter nedjusteringer av biomasse på over en halv milliard kroner. Lerøy-aksjen endte ned 14,8 prosent til 53,82 kroner, Austevoll-aksjen falt 12,8 prosent til 83,90 kroner.

Subsea 7 og oljeservice

For Subsea 7-aksjonærene ble det en lystigere ende på uken. Aksjen steg 1,9 prosent til 99,08 kroner etter rapporter fra Bloomberg om at oljeservicegiganten Saipem ser på mulighetene for en fusjon med Subsea 7. I morgentimene var kursoppgangen imidlertid større, på 5,7 prosent.

Oljeserviceindeksen på Oslo Børs endte opp 1,0 prosent.

Seismikkduoen TGS og PGS henholdsvis steg 0,6 prosent og falt 0,3 prosent.

Kursutslag Subsea 7 +1,9 % - Fusjonsrykter. Mowi -3,6 % - USA-stevning. SalMar -6,5 % - USA-stevning. Lerøy Seafood -14,8 % - Skuffende tall.

Oljeprisen steg

I oljemarkedet var det prisoppgang fredag ettermiddag. Brent-oljen var ved børsslutt opp 0,6 prosent til 62,67 dollar fatet, WTI-oljen opp 0,7 prosent til 57,14 dollar fatet.

Brent-oljen kostet ved børsslutt torsdag 62,89 dollar fatet.

Equinor falt 0,1 prosent til 177,50 kroner, Aker BP falt 0,5 prosent til 269,80 kroner, mens DNO, som meldte om oljefunn, steg 4,4 prosent til 11,52 kroner.

Kahoot! og tungvektere

Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets tror Kahoot! både kan doble og tidoble seg på sikt.

På seks måneders sikt opererer Kongslie imidlertid med et kursmål på 60 kroner.

Kahoot!-aksjen steg fredag 6,6 prosent til 46,90 kroner.

Forøvrig tynget Yara med 2,1 prosents kursfall, DNB endte ned 1,2 prosent, mens Telenor steg 1,8 prosent.