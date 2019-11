Slutt på drahjelpen fra oljeinvesteringer

Torsdag kommer en av de viktigste temperaturmålerne for norsk økonomi, SSBs oljeinvesteringstelling.

Det er allerede klart at oljeinvesteringene har økt mye i år. Trolig vil SSB-tallene peke på en økning rundt 15 prosent, tror seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Men dette er i praksis historie, og spenningen er langt større rundt estimatene for investeringene neste år. DNB Markets tror at de foreløpige anslagene på 174 milliarder kroner blir økt med nye 4 milliarder kroner. Hov tror på kanskje enda større økning, og viser i et notat til Balder X-prosjektet, som trolig inngår i tallene i denne runden. Dette prosjektet alene kan løfte investeringsanslaget med 5 milliarder kroner. I tillegg kommer normalt flere mindre prosjekter.

Resultatet kan dermed fort bli at investeringene havner noe høyere i 2020 enn i 2019, som til nå er estimert til 182 milliarder kroner. Dette er imidlertid nominelle størrelser. Fratrukket en kostnadsvekst som igjen rører på seg blir resultatet trolig nær uendrede investeringer.

Om det også blir lavere enn Norges Banks realanslag på 2,5 prosent vekst er usikkert, men det er uansett sikkert at norsk økonomi mister drahjelp fra en av de største faktorene, konstaterer Hov.