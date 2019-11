Kriseaksje fikk børsjuling - ned over 70 prosent i 2019

Oslo Børs endte mandag ned 0,10 prosent til 902,64 poeng.

Det skjer blant annet etter rapporter fra Kina. Ifølge CNBCs korrespondent, Eunice Yoon,er stemningen i Beijing rundt handelsavtale pessimistisk.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.934 millioner kroner.

Olje

Brent-oljen er ned 0,96 prosent til 62,69 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,80 prosent til 57,26 dollar fatet.

Equinor er ned 1,80 prosent til 174,30 kroner. Selskapet kunngjorde mandag at aksjene vil bli handlet eksklusiv utbytte på 0,26 dollar, tilsvarende 2,37 kroner.

Ellers i olje er Aker BP ned 0,89 prosent til 267,40 kroner, mens DNO er ned 2,95 prosent til 11,18 kroner.

Selvaag-fest

Selvaag Bolig kunngjorde mandag morgen at de vil selge tomtebanken til Urbany Property for 3,4 milliarder kroner. Selskapet varslet samtidig at investorene skal få et utbytte på to milliarder kroner, 22 kroner pr. aksje.

Aksjen hoppet 13,11 prosent til 62,10 kroner.

Kun Merkur Market-noterte Lavo.tv gjorde det bedre mandag, med sin opptur på 41,87 prosent til 0,11 kroner.

Photocure

Photocure har kunngjort et positivt studieresultat. Bruk av fleksibel blålyscystoskopi ved første oppfølging etter TURBT reduserte risikoen for tilbakefall av blærekreft med 33 prosent sammenlignet med hvitt lys alene.

Photocure er opp 4,26 prosent til 58,80 kroner.

Seabird Exploration endte ned 4,44 prosent til 0,58 kroner, etter at Olav Haugland trakk seg som styremedlem.

DOF meldte om sikret vinterjobb og flere kontrakter. Aksjen endte ned 2,11 prosent til 1,30 kroner.

Idex Biometrics har gjennomført en rettet emisjon på 120 millioner nye aksjer til en kurs på 0,75 kroner pr. aksje. Det betyr at fingersensor-selskapet hentet 90 millioner kroner.

Idex-aksjen er ned 0,13 prosent til 0,76 kroner.

Havyard

Havyard Group opplyste mandag om tapt egenkapital hos datterselskapet Havyard Ship Technology.

«I forbindelse med gjennomgang av oppdaterte prosjektprognoser for HST sine skip under bygging, samt en helhetsvurdering av HST sin samlede økonomiske stilling, har de respektive styrene i HGR og HST konstatert ytterligere tap på prosjektene bnr. 131 og 135, samt nå også for bnr. 141-145», skrev erftsgruppen Havyard i en børsmelding.

Havyard-aksjen fikk nok en tøff børsdag, og endte ned 20,89 prosent til 2,84 kroner.

Det siste året har aksjen falt hele 71 prosent.

Nekkar

Offshoreleverandøren Nekkar meldte i fjor at de var enige om salg av nesten hele selskapet til MacGregor, datterselskap av Cargotec Oyj, for en pris på 850 millioner kroner.

Nå mener MacGregor at prisen må reduseres med 240 millioner kroner, noe Nekkar er uenig i.

Nekkar falt 31,07 prosent til 2,13 kroner.