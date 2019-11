Svært varierende stemning på børsene i Asia

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,24 prosent.

Shanghai Composite i Kina er derimot opp 0,47 prosent, og CSI 300 klatrer 0,66 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer 1,02 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 0,56 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,70 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,63 prosent.

Handelskrigen

En kilde i Kinas kommunistparti uttalte mandag til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA.

Landet skal blant annet være bekymret etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer. Beijing trodde at begge parter var enige på dette punktet.

Myndighetene i Beijing ønsker likevel å fortsette samtalene med USAs handelsrepresentanter.

Ifølge CNBCs reporter Eunice Yoon vil Kina imidlertid vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg marginalt mandag.

Dow Jones endte opp 0,11 prosent til 28.036,22 og har med det steget 20,2 prosent i år. Noteringen er all-time high og slo fredagens rekord. Dagens toppnotering var 28.038,76.

S&P 500 klatret 0,05 prosent til 3.122,03, også dette ny all-time high, og indeksen har steget 24,5 prosent hittil i år. Nasdaq Composite endte opp 0,11 prosent til 8.549,94, og er opp 28,9 prosent siden nyttår.