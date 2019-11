Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 903,97, opp 0,15 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 375 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,14 prosent til 62,35 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent til 56,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen faller tilbake tirsdag morgen med mindre optimisme rundt utsiktene for en handelsavtale mellom USA og Kina.

– De siste overskriftene knyttet til handelskrigen sår tvil om fremgangen i handelssamtalene, og det får skylden for svakere sentiment, sier Kyle Rodda i IG, ifølge TDN Direkt.

Ellers viser foreløpig Reuters-konsensus at amerikanske råoljelagre steg for fjerde uke på rad sist uke.

– Med mindre vi får konkrete tegn på en økt global vekst eller en forlengelse av produksjonskuttene til Opec og samarbeidslandene, vil WTI-prisen slite med å igjen nå 60 dollar pr. fat, sier Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,14 prosent til 174,55 kroner, mens Aker BP svekkes 0,45 prosent til 266,20 kroner.

Vinnerne

DOF meldte mandag kveld at de har inngått en avtale med aksjonærer som eier 35,057 prosent av aksjene i DOF Subsea om å kjøpe deres aksjer for 20 millioner kroner.

De vil etter dette være eneeier av DOF Subsea, og kjøpet er nært knyttet til den pågående refinansieringen av selskapet.

DOF-aksjen stiger tirsdag morgen 5,84 prosent til 1,38 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Nel opp 3,02 prosent til 8,88 kroner, mens Veidekke klatrer 2,12 prosent til 115,60 kroner.

S.D. Standard Driling styrkes 4,35 prosent til 1,20 kroner. Selskapet meldte i morges at de gjennom sitt heleide datterselskap Standard Supporter AS, har inngått avtale om å selge en PSV for 15 millioner dollar.

Dagens hittil største vinner er Stor Real Estate, som stiger 22,58 prosent til 4,56 kroner, mens Techstep styrkes 9,68 prosent til 3,40 kroner.

I rødt

I motsatt ende topper Havyard taperlisten med et fall på 11,97 prosent til 2,50 kroner, etterfulgt av Merkur Market-noterte Golden Energy Offshore Services, som er ned 11,71 prosent til 3,62 kroner.

BerGenBio faller 5,18 prosent til 16,10 kroner, som tirsdag morgen presenterte sitt tredje kvartal . Det gjorde også Nordic Nanovector, som svekkes 3,74 prosent til 20,10 kroner.

Magseis Fairfield la frem et tap på over 100 millioner dollar, og aksjen er ned 3,25 prosent til 4,76 kroner.

Magnora økte bunnlinjen, hovedsakelig på grunn av lavere operasjonelle kostnader, mens inntektene sank markant. Aksjen svekkes 5,97 prosent til 6,30 kroner.

Blant tungvekterne er SalMar ned 1,36 prosent til 398,50 kroner, og Mowi svekkes 0,27 prosent til 224,30 kroner.