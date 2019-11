Supply topper vinnerlisten på grønn børs

Utviklingen på Oslo Børs er svakt positiv tirsdag. Hovedindeksen stiger 0,19 prosent til 906,67.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,5 milliarder kroner.

I Asia var det stort sett oppgang tirsdag, sett bort i fra et fall på Nikkei og Kospi.

I Europa et stemningen god med Dax opp 0,97 prosent og FTSE 100 stiger 1,20 prosent.

Olje

Oljeprisen faller tilbake tirsdag som følge av mindre optimisme rundt utsiktene for en handelsavtale mellom USA og Kina.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 61,91 dollar, ned 0,85 prosent.

WTI-oljen handles for 56,51 dollar, ned 0,93 prosent.

En kilde i Kinas kommunistparti uttalte mandag til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer.

Ifølge CNBCs reporter Eunice Yoon vil Kina imidlertid vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

– De siste overskriftene knyttet til handelskrigen sår tvil om fremgangen i handelssamtalene, og det får skylden for svakere sentiment, sier Kyle Rodda i IG, ifølge TDN Direkt.

Ellers venter Reuters-konsensus at amerikanske råoljelagre steg for fjerde uke på rad sist uke. Basert på et gjennomsnitt av seks analytikere ventes lagrene å stige med 1,1 millioner fat i uken som gikk.

Som vanlig kommer API-tallene i kveld og de offisielle EIA-tallene slippes onsdag morgen.

Standard Drilling

Blant vinnerne finner vi Standard Drilling, der Øystein Stray Spetalen er største akjonær gjennom Saga Tankers og Tycoon Industrier, som stiger 8,70 prosent til 1,25 kroner per aksje.

Selskapet har inngått avtale gjennom det heleide datterselskapet Standard Supporter om å selge et PSV-fartøy for 15 millioner dollar.

Standard Supporter har mottatt 10 prosent av kjøpesummen som kontantinnskudd.

Skipet skal gjennom en inspeksjon og det forventes at denne ferdigstilles innen utgangen av desember 2019.

Dof

Mandag ble det kjent at Dof har kjøpt ut USA-baserte fondet First Reserve fra Dof Subsea.

Prisen for aksjene er 20 millioner kroner og utgjør omtrent 35 prosent av de totale aksjene i DOF Subsea. Etter transaksjonen eier DOF alle aksjene i datterselskapet.

Aksjekjøpet inngår som et ledd i selskapets forsøk på refinansiering av obligasjonslån i Dof Subsea.

Aksjen er blant vinnerne tirsdag og stiger 5,99 prosent til 1,38 kroner.

Havyard

Mandag meldte verftsgruppen at en ny gjennomgang av prosjektprognosene for Havyards datterselskap Havyard Ship Technology (HST) gjør at selskapet kommer med enda et resultatvarsel.

Denne gjennomgangen, sammen med en helhetsvurdering av Havyard Ship Technologys økonomiske stilling, har avdekket ytterligere tap som medfører at egenkapitalen i datterselskapet er tapt.

Dette har igjen medført brudd på nye lånevilkår knyttet til egenkapital og arbeidskapital.

En av konsekvensene er at sjefen for Havyards verft i Leirvik, Lasse Stokkeland, trekker seg. Han blir erstattet av Erlend Hatleberg.

På børs falt aksjen over 20 prosent mandag, og tirsdag fortsetter nedgangen med ytterligere 13,73 prosent til 2,45 kroner.

Magseis Fairfield

Magseis meldte om et resultat etter skatt på minus 104,14 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 5,95 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet ble minus 103,56 millioner dollar, mot minus 4,66 millioner dollar året før.

Driftsinntektene beløp seg til 134,19 millioner dollar, sammenlignet med 16,00 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Magseis meldte samtidig at de har inngått en avtale med «et etablert multiklientselskap» for deltagelse i et prosjekt med oppstart i slutten av første kvartal 2020.

Aksjen faller 9,55 prosent til 4,45 kroner på Oslo Børs.