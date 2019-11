Nel-turbulens og seismikkflopp på grønn Oslo Børs

Utviklingen på Oslo Børs var svakt positiv tirsdag. Hovedindeksen endte dagen opp 0,09 prosent til 903,49.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,1 milliarder kroner.

I Asia var det stort sett oppgang, men Nikkei og Kospi endte i rødt.

I Europa var stemningen lenge god, men mot slutten av dagen falt børsene tilbake. Dax var opp 0,28 prosent ved stengning på Oslo Børs, og FTSE 100 hadde klatret 0,43 prosent. Både den tyske og britiske børsen var opp mer enn én prosent ved lunsjtider.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 61,58 dollar ved stengning på Oslo Børs, ned 1,38 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen ble handlet for 56,04 dollar, ned 1,77 prosent.

En kilde i Kinas kommunistparti uttalte mandag til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer.

Ifølge nyhetsbyrået vil Kina også vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

Ellers venter Reuters-konsensus at amerikanske råoljelagre steg for fjerde uke på rad sist uke. Basert på et gjennomsnitt av seks analytikere ventes lagrene å stige med 1,1 millioner fat i uken som gikk.

Som vanlig kommer API-tallene tirsdag kveld norsk tid, mens de offisielle EIA-tallene slippes onsdag morgen.

Magseis Fairfield

Magseis meldte om et resultat etter skatt på minus 104 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus seks millioner dollar i samme periode året før.

Etter bare seks uker i selskapet var adm. direktør Carel Hooijkaas i Magseis Fairfield svært tydelig på at den nye ledelsen hadde en stor ryddejobb foran seg.

– Hva som blir vår jobb står veldig klart for oss. Vi må sikre de synergiene som var utgangspunktet for at fusjonen med Fairfield ble gjennomført, ta markedsandeler og kutte kostnader, sa Hoijkaas under presentasjonen av resultatene for tredje kvartal.

Selskapet står ved den reviderte guidingen for året som ble varslet i midten av oktober med en omsetning mellom 455 og 465 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger på mellom 45 og 55 millioner dollar.

Aksjen var en av dagens største tapere med et fall på 10,37 prosent til 4,41 kroner.

Nel

Tirsdag kom Nikola med en oppdatering som sendte Nel-aksjen først ned, så opp.

For lastebilprodusenten kunngjorde at selskapets nye batteri vil øke rekkevidden for nåværende EV-personbiler fra 300 miles til 600 miles, altså fra 482 kilometer til 964 kilometer.

– Dette er den største utviklingen vi har sett i batteriverdenen, sa Nikola-konsernsjef Trevor Milton.

Lastebilprodusenten Nikola kunngjorde også at de har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe et batteriengineering-team. Men oppkjøpet vil ikke bli offentlig før neste år.

I forkant av offentliggjøringen har flere norske investorer fulgt selskapet tett. Det var en viss forventning i markedet om at oppdateringen skulle dreie seg om en ny storordre i retning Nel. Når det ikke var tilfellet, stupte aksjen fra 8,83 til 7,48 kroner på noen sekunder.

20 minutter senere var Milton ute med en oppdatering rundt Nel.

– Ingen endring av planer for hydrogenbrenselceller med batteri-kunngjøringen. Det hjelper like mye med hydrogen som det BEV gjør. Det dobler rekkevidden til hydrogenbilen vår. Nel er en stor del av veksten vår, skrev Nikola-konsernsjef Trevor Milton på Twitter.

På helt spinnvilt volum, hele 526 millioner kroner, endte Nel-aksjen ned 6,96 prosent til 8,02 kroner.

Havyard

Mandag meldte Havyard at en ny gjennomgang av prosjektprognosene for verftsgruppens datterselskap Havyard Ship Technology (HST) gjør at selskapet kommer med enda et resultatvarsel.

Denne gjennomgangen, sammen med en helhetsvurdering av Havyard Ship Technologys økonomiske stilling, har avdekket ytterligere tap som medfører at egenkapitalen i datterselskapet er tapt.

Dette har igjen medført brudd på nye lånevilkår knyttet til egenkapital og arbeidskapital.

En av konsekvensene er at sjefen for Havyards verft i Leirvik, Lasse Stokkeland, trekker seg. Han blir erstattet av Erlend Hatleberg.

På børs falt aksjen over 20 prosent mandag, og tirsdag fortsatte nedgangen med ytterligere 15,14 prosent til 2,41 kroner.

Standard Drilling

Blant vinnerne finner vi Standard Drilling, der Øystein Stray Spetalen er største aksjonær gjennom Saga Tankers og Tycoon Industrier, som la på seg 8,70 prosent til 1,25 kroner pr. aksje.

Selskapet har inngått avtale gjennom det heleide datterselskapet Standard Supporter om å selge et PSV-fartøy for 15 millioner dollar.

Standard Supporter har mottatt 10 prosent av kjøpesummen som kontantinnskudd.

Skipet skal gjennom en inspeksjon og det forventes at denne ferdigstilles innen utgangen av desember 2019.