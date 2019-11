Nasdaq i ny all-time high

Utviklingen på de amerikanske børsene var blandet tirsdag. Dow Jones falt tilbake, mens teknologitunge Nasdaq endte ned.

Mye handler om handelskrigen også denne uken.

En kinesisk kilde uttalte mandag til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer.

Ifølge nyhetsbyrået vil Kina også vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

Videre truet Donald Trump med å øke tollpåslaget overfor Kina om ikke landet signerer en handelsavtale mellom partene. Uttalelsene kom under et møte med presidentens kabinett på Capitol Hill.

Partene ble enige om en fase 1-avtale i oktober, men signalene om veien videre har vært blandet. Kineserne ønsker å rulle tilbake på alle tollpåslag som har blitt iverksatt etter at forhandlingene brøt sammen i mai, meldte flere kilder.

Fredag i forrige uke uttalte Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow at partene «var nær» å nå en avtale.

Kommunikasjonen spriker derfor i alle retninger på nåværende tidspunkt.

Byggvarehus dagens store taper på Dow Jones

Dow Jones endte dagen ned 0,36 prosent til 27.934,02.

Halvparten av de 30 aksjene i indeksen falt.

Dagens vinner var Visa som klatret 1,73 prosent uten noen åpenbare drivere.

Hakk i hel fulgte farmasiselskapet Pfizer som endte dagen opp 1,21 prosent.

Dagens store taper var byggevarehuskjeden Home Depot som presenterte tall for tredje kvartal tirsdag.

Selskapet levde opp til forventningene om en justert inntjening per aksje på 2,52 dollar med å presentere 2,53 dollar i rapporten.

Men omsetningen, som kom inn på 27,22 milliarder dollar i kvartalet, skuffet markedet, som hadde ventet 27,52 milliarder dollar på topplinjen.

Veksten blant sammenlignbare butikker, like-for-like-veksten, kom inn på 3,6 prosent, langt svakere enn ventede 4,7 prosent.

Guidingen hva gjelder omsetningsvekst for helåret ble kuttet fra 2,3 til 1,8 prosent. Et tilsvarende kutt i guidingen for like-for-like-veksten ble også gjort. Det er andre kvartalet på rad hvor Home Depot justerer forventningene ned for inneværende år.

Aksjen falt tilbake hele 5,43 prosent på Wall Street.

Boeing anbefales å gjøre endringer på opptil 7.000 fly

Amerikanske myndigheter har gått ut med en anbefaling om å endre designet av 737-flyene for å beskytte mot virkningen av motorfeil.

Anbefalingen kommer etter en fatal ulykke i 2018 da et vifteblad falt av en av motorene på et Southwest-fly og punkterte et vindu i flyet. Én person døde.

Om anbefalingen blir tatt til følge, medfører det at opp mot 7.000 fly må inn til vedlikehold.

På den positive siden har Boeing tilsammen hentet inn ordre, enten i form at intensjon eller faste ordre, på tilsammen 60 737 MAX-fly med en samlet listepris på 5,6 milliarder dollar under Dubai Air Show.

Det er allikevel langt bak konkurrenten Airbus som har klokket inn ordre for om lag 30 milliarder dollar i Dubai.

Boeing-aksjen endte dagen ned 0,64 prosent.

Flatt på S&P 500

Den brede S&P 500-indeksen endte dagen ned 0,06 prosent til 3.120,18.

Energi-relaterte aksjer opplevde en tilbakegang i takt med oljeprisen. Exxon Mobil falt 1,01 prosent, og Occidental Petroleum endte dagen ned 3,00 prosent. Raffinerigiganten Marathon Petroleum mistet også 3,41 prosent av markedsverdien tirsdag.

Telekomgiganten AT&T var også blant taperne etter at analyseselskapet MoffettNathanson nedgraderte aksjen til selg fra tidligere hold, ifølge CNBC. Analyseselskapet argumenterer med at på tross av sterk utvikling for selskapets mobil-divisjon, som bidrar med 40 prosent av omsetningen, så vil ikke det kunne veie opp for svakhet i andre segmenter.

Aksjen endte dagen ned 4,06 prosent.

General Electric klatret 0,52 prosent på i New York tirsdag.

Ny all-time high på Nasdaq

Nasdaq Composite endte dagen opp 0,24 prosent til 8.670,66.

Kommunikasjonsplattformen fikk seg en real nesestyver og falt tilbake 8,35 prosent. Den store tilbakegangen kom i kjølvannet av at Microsoft offentliggjorde at Teams, en kommunikasjonsapplikasjon i Office 365-pakken, nå har hele 20 millioner aktive brukere. Det er opp fra 13 millioner aktive brukere i juli. Slack hadde ved siste oppdatering 12 millioner daglige brukere.

Tesla hadde en god dag og klatret 2,72 prosent.

Alphabet (Google) endte dagen ned 0,40 prosent.

Facebook hadde ved stengning i New York en markedsverdi på 568,4 milliarder dollar, opp 0,97 prosent.

Netflix, Microsoft og Amazon endte tilnærmet lik uendret fra sluttkursen mandag.

AMD var en av vinnerne med en oppgang 3,54 prosent.

VIX, populært kalt fryktindeksen, endte dagen opp 3,21 prosent til 12,86.

Gullprisen steg 0,05 prosent til 1.472,70 dollar per unse.