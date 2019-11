Donald Trump truer – børsene i Asia faller

Det er bredt børsfall i Asia onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,72 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,48 prosent, og CSI 300 er ned 0,61 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,67 prosent.

I Sør-Korea går Kospi tilbake 1,27 prosent, S&P/ASX 200 i Australia faller 1,35 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,22 prosent.

Handelskrigen

Mye av årsaken til børsfallet er nye trusler fra USAs president Donald Trump tirsdag, om at han vil øke tollsatsene dersom de to landene ikke kommer til enighet om en avtale.

Mandag uttalte en kilde i Kinas kommunistparti til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA.

Landet skal blant annet være bekymret etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer. Beijing trodde at begge parter var enige på dette punktet.

Myndighetene i Beijing ønsker likevel å fortsette samtalene med USAs handelsrepresentanter, men ifølge CNBCs reporter Eunice Yoon vil landet imidlertid vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

– Vi er optimistiske til at en fase 1-avtale vil bli inngått. Og hvis det skjer, er vi ganske positive til fremtidsutsiktene for både makrotall og markedene, sier Morgan Stanleys Gokul Laroia, til CNBC onsdag.

Wall Street

Utviklingen på de amerikanske børsene var blandet tirsdag. Dow Jones endte dagen ned 0,36 prosent til 27.934,02, og halvparten av de 30 aksjene i indeksen falt.

Den brede S&P 500-indeksen endte dagen ned 0,06 prosent til 3.120,18, mens Nasdaq Composite endte dagen opp 0,24 prosent til 8.670,66 og ny all-time high.

Kommunikasjonsplattformen Slack fikk seg en real nesestyver og falt tilbake 8,35 prosent. Den store tilbakegangen kom i kjølvannet av at Microsoft offentliggjorde at Teams nå har hele 20 millioner aktive brukere, opp fra 13 millioner aktive brukere i juli. Slack hadde ved siste oppdatering 12 millioner daglige brukere.