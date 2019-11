Oslo Børs åpner ned onsdag.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 895,62, ned 0,87 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 553 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,33 prosent til 60,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,22 prosent til 55,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

API-tall viste tirsdag kveld at oljelagrene i USA steg med 6,0 millioner fat i forrige uke. Bensinlagrene steg med 3,4 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 2,2 millioner fat.

Økningen i lagrene i USA gir ifølge TDN Direkt økt bekymring for overtilbud i markedet, etter at det tirsdag ble kjent at Russland sannsynligvis ikke vil gå med på dypere produksjonskutt ved Opec-møtet i Wien 5.-6. desember.

Russland og flere andre oljeproduserende land har blitt enige med Opec om å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat per dag ut mars.

– Oljemarkedet tynget også av at Russland signaliserte at de sannsynligvis ikke vil gå med på dypere produksjonskutt på møtet til Opec+ i desember, skriver analytiker Edward Moya i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,35 prosent til 171,50 kroner, mens Aker BP er ned 1,77 prosent til 260,80 kroner. DNO er ned 2,79 prosent til 10,79 kroner.

Kvartalstall

Resultatsesongen nærmer seg slutten, og onsdag har nok en håndfull selskaper lagt frem sine tredjekvartalstall.

John Fredriksen-dominerte Flex LNG kunne i morges melde om kraftig bedring på driften, og selskapet kvittet seg samtidig med de røde tallene på bunnlinjen.

Samtidig viser en fersk aksjonæroppdatering at den Singapore- og Hong Kong-baserte shippingfamilien, som ledes av Andreas Sohmen-Pao, gjennom BW Group har kjøpt flere aksjer i Flex LNG. Selskapet eier nå 810.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på 1,5 prosent.

Flex LNG klatrer onsdag 6,22 prosent til 83,70 kroner.

Panoro leverer et godt tredje kvartal sett i lys av fjoråret, og selskapet kunne melde om et driftsresultat på 2,8 millioner dollar, mot minus 2,8 millioner dollar året før. Aksjen er opp 2,10 prosent til 21,90 kroner.

Både analytikere og bjellesauser er positive til aksjen. På topp ti-listen finner vi kjente navn som Sundt-familien, Edvin Austbø, Simen Thorsen og Torstein Tvenge.

EAM Solar svekket driftsinntektene kraftig i tredje kvartal, og gikk i minus på driften. Men bunnlinjen ble mer enn femdoblet. Aksjen klatrer 3,89 prosent til 13,35 kroner.

Aksjen som foreløpig topper vinnerlisten er Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som stiger 24,46 prosent til 0,58 kroner. Selskapet meldte i morges at deres ekstraordinære generalforsamling om valg av nytt styremedlem er utsatt, da ingen aksjonærer har registrert seg for å delta i møtet.

Rødt

Gårsdagens store taper var Nel, med et fall 6,96 prosent. Onsdag fortsetter aksjen ned 2,74 prosent til 7,80 kroner, og også i dag er Nel mest omsatt på Oslo Børs.

Bakgrunnen for gårsdagens kraftige børsfall, var en oppdatering fra lastebilprodusenten Nikola.

I forkant av offentliggjøringen har flere norske investorer fulgt selskapet tett. Det var en viss forventning i markedet om at oppdateringen skulle dreie seg om en ny storordre i retning Nel. Når det ikke var tilfellet raste Nel-aksjen.

Blant resten av de mest omsatte aksjene faller Norsk Hydro 2,80 prosent til 32,25 kroner, Yara faller 0,53 prosent til 339,50 kroner, og DNB svekkes 1,57 prosent til 163,00 kroner.