Nel-aksjonærene har hatt en tøff start på uken

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 896,36 poeng, ned 0,79 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,25 milliarder kroner.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 60,91 dollar, uforandret fra tirsdag. Økningen i lagrene i USA gir ifølge TDN Direkt økt bekymring for overtilbud i markedet, etter at det tirsdag ble kjent at Russland sannsynligvis ikke vil gå med på dypere produksjonskutt ved Opec-møtet i Wien 5.-6. desember.

Russland og flere andre oljeproduserende land har blitt enige med Opec om å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat per dag ut mars.

Equinor faller 1,29 prosent til 171,60 kroner.

Flex LNG

John Fredriksen-dominerte Flex LNG fikk et resultat etter skatt på 0,47 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 3,92 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 29,81 millioner dollar, sammenlignet med 19,02 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Samtidig viser en fersk aksjonæroppdatering at den Singapore- og Hongkong-baserte shippingfamilien som ledes av Andreas Sohmen-Pao gjennom BW Group har kjøpt flere aksjer i Flex LNG. Selskapet eier nå 810.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på 1,5 prosent.

Aksjen stiger 6,47 prosent til 83,90 kroner.

Panoro Energy

Panoro Energy fikk et resultat etter skatt på 451.000 dollar i tredje kvartal 2019, mot minus tre millioner dollar i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 10,2 millioner dollar, sammenlignet med 2,6 millioner dollar ved samme korsvei i fjor.

Både analytikere og bjellesauer er positive til aksjen. På topp ti-listen finner vi kjente navn som Sundt-familien, Edvin Austbø, Simen Thorsen og Torstein Tvenge.

Aksjen faller 0,70 prosent til 21,30 kroner.

Nel

Tirsdagens store taper var Nel, med et fall 6,96 prosent. Onsdag fortsetter aksjen ned 4,49 prosent til 7,66 kroner. Bakgrunnen for gårsdagens kraftige børsfall, var en oppdatering fra lastebilprodusenten Nikola.

Nel-sjef Jon Andre Løkke sier til Finansavisen at han ikke kjenner detaljene knyttet til Nikolas batteriplaner, men at selskapet blant annet bruker batterier til å fange opp bremseenergi.

– Slik vi ser det, er alt som gjør Nikolas lastebil mer effektiv bra. Vi skal slå bensin- og dieselbilene – det er dette som er fienden, sier Løkke, som ikke ønsker å kommentere aksjekursen.