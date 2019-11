Bredt børsfall i Asia

Asia-børsene faller bredt torsdag, etter rykter om at en fase 1-avtale mellom USA og Kina trolig ikke blir signert innen nyttår.

I Japan faller Nikkei 0,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,39 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,38 prosent, og CSI 300 er ned 0,59 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,16 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 1,49 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,74 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,87 prosent.

Handelskrigen

Reuters meldte onsdag kveld at en fase-1 avtale trolig må vente til 2020.

Ifølge handelseksperter og mennesker nær Donald Trump er det ifølge nyhetsbyrået Kinas krav om ytterligere tilbaketrekking av toll som stopper avtalen.

15. desember er det planlagt ytterligere tollpåslag på kinesiske varer.

– Spenningene økte akkurat da det så ut som at det omsider kunne bli en endelig avtale. Vi kan forsøke å gjøre alle våre vurderinger av økonomiske anslag og modeller, men dette føles litt som et «wildcard». Vi vet ikke helt hvordan disse forhandlingene vil gå, og vi vet ikke hvordan Trump vil reagere på visse forespørsler. Og derfor, som investor, er det et usikkerhetsnivå som ikke følges veldig behagelig, sier Anthony Raza i UOB Asset Management til CNBC.