Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Etter cirka 25 minutters handel står hovedindeksen i 897,83 prosent, ned 0,33 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 330 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,14 prosent til 62,31 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent til 56,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,49 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisene klatret onsdag etter at de ukentlige lagertallene fra amerikanske energimyndighetene viste at oljelagrene var opp 1,4 millioner fat i forrige uke til 450,4 millioner. Til sammenligning var det ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 1,6 millioner fat.

– Den ukentlige lagerrapporten var mer støttende for prisene enn den først så ut, sier John Kilduff i Again Capital, ifølge nyhetsbyrået, og viser blant annet til at lagertallene ble påvirket av at to millioner fat olje kom fra de strategiske oljereservene.

Equinor er opp 0,47 prosent til 171,80 kroner, mens Aker BP 0,08 prosent til 262,20 kroner.

Abdiserer

Seadrill-aksjen stiger torsdag 2,83 prosent til 12,85 kroner. Aksjen åpnet i morges rett ned, og var på det laveste handlet for 10,80 kroner.

Det ble i morges kjent at John Fredriksen, etter over 14 år, nå går ut av styret i riggselskapet. Som hans etterfølger har Fredriksen-gruppen valgt Glen Ole Rødland.

Seadrill har også lagt frem knallrøde kvartalstall. Underskuddet ble i kvartalet mer enn doblet sammenlignet med samme periode i fjor, men inntektene vokser.

Også John Fredriksens bulkrederi Golden Ocean har lagt frem tall torsdag morgen, og kunne melde om et litt bedre tredje kvartal enn analytikerne på forhånd hadde spådd.

Samtidig ble det kjent at sjefen for Golden Ocean Management, Birgitte Ringstad Vartdal, har sagt opp sin stilling og slutter etter nesten ti år i selskapet som står for driften av det Golden Ocean.

Golden Ocean stiger 0,68 prosent til 50,00 kroner på Oslo Børs

John Fredriksen-dominerte Flex LNG var en av onsdagens børsvinnere med et en oppgang på 6,09 prosent. Torsdag fortsetter oppturen og aksjen stiger 5,62 prosent til 88,30 kroner.

Blant annet viste en fersk aksjonæroppdatering at den Singapore- og Hongkong-baserte shippingfamilien som ledes av Andreas Sohmen-Pao gjennom BW Group har kjøpt flere aksjer i Flex LNG

Vinnerne

BW LPG melder om rekordkvartal, og sendes rett opp 6,75 prosent til 74,30 kroner.

Resultatet kom inn på 117 millioner dollar, det høyeste kvartalsresultatet noensinne, opp fra minus 2,8 millioner ved samme korsvei i fjor.

Dagens hittil største vinner er Wilson, som klatrer 16,38 prosent til 20,60 kroner. Selskapet meldte i morges at de har inngått en avtale om kjøp av to bulkskipene MV Lauren C og MV Nicole C.

DOF Subsea melder at de nå er tildelt flere kontrakter i Asia Stillehavs-regionen. DOF-aksjen er opp 6,61 prosent til 1,42 prosent.