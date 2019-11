Blandet stemning på Asia-børsene

Etter flere dager med børsfall, henter de fleste børsene i Asia seg litt inn igjen på ukens siste handelsdag.

Unntaket er i Kina, hvor Shanghai Composite i Kina faller tilbake 0,29 prosent, og CSI 300 er ned 0,55 prosent.

I Japan klatrer derimot Nikkei 0,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,22 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,27 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,55 prosent, mens Straits Times i Singapore løftes 0,65 prosent.

Handelskrigen

Usikkerhet rundt stemningen mellom Kina og USA har preget børsene den siste uken.

Torsdag skrev The Wall Street Journal at Kinas visepresident Liu He har invitert sine amerikanske motparter Robert Lighthizer og Steven Mnuchin til Beijing for nye forhandlinger. Det er imidlertid usikker om invitasjonen er akseptert.

Samtidig skrev South China Morning Post at landene nå står på terskelen til en avtale, og siterte kilder nær Trump-administrasjonen.

– Hver eneste dag er det noe nytt. De er nærme en avtale, så er de ikke nærme en avtale. Så lenge disse ryktene går frem og tilbake, hvordan skal markedet vite hvordan det skal reagere? Det er forvirrende, sa Randy Fredericki i Charles Schwab, til CNBC torsdag.

Myron Brilliant i U.S. Chamber of Commerce sier til CNBC at det er flere årsaker til at det er så viktig å få på plass en fase 1-avtale.

– For det første fordi den vil bety «våpenhvile» i handelskrigen, og for det andre fordi det vil bygge tillit og mer forutsigbarhet for handelssystemet. Det er et steg i riktig retning om en avtale blir inngått, sier Brilliant.

Wall Street

Det var nedgang på Wall Street torsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt svakt.

Dow Jones falt 0,20 prosent til 27.766,02 poeng. Nasdaq endte ned 0,24 prosent til 8.506,21 poeng, mens S&P 500 ble svekket 0,27 prosent til 3.100,08 poeng.