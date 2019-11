Kursrally for en rekke aksjer på Oslo Børs

Oslo Børs holder seg i positivt terreng fredag.

Omlag midtveis i ukens siste handel står hovedindeksen i 906,26, etter en oppgang på 0,69 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer for 1.355 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen har hentet seg inn og er nå ned 0,08 prosent til 63,92 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,32 prosent til 58,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

OPECs planlagte forlengelse av produksjonskutt gir ifølge TDN Direkt prisstøtte, mens fortsatt usikkerhet rundt en handelsavtale trekker motsatt vei.

Reuters meldte torsdag at Opec og samarbeidslandene vil forlenge produksjonskutt til juni 2020.

«Selv om dette er markedets grunnleggende scenario, er det strengere overholdelse av den eksisterende avtalen som er tenkt å være det sentrale samtaleemnet på det kommende møtet», sier markedssjef for Asia i Axitrader, Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Fortsatt usikkerhet rundt en handelsavtale mellom USA og Kina preger også markedene.

«Sannsynligheten for at en avtale signeres i år ser fortsatt veldig usikkert ut med de blandede nyhetene vi har hatt så langt», skriver Pan Jingyi i IG Markets, ifølge TDN Direkt.

Equinor er opp 0,81 prosent til 175,05 kroner, mens Aker BP er opp 0,92 prosent til 263,70 kroner. DNO er opp 1,19 prosent til 11,05 kroner.

Kursrally

Team Tankers stiger fredag morgen 6,69 prosent til 5,10 kroner. Selskapet meldte torsdag at de mener det er større verdier i selskapet enn det som reflekteres i dagens aksjekurs, og har derfor iverksatt et tilbakekjøpsprogram verdt 2,5 millioner dollar.

John Fredriksen-dominerte Golden Ocean stiger fredag morgen 4,56 prosent til 51,40 kroner på høyt volum.

Bulkrederiet kunne torsdag melde om et litt bedre tredje kvartal enn analytikerne på forhånd hadde spådd. Samtidig ble det også kjent at sjefen for Golden Ocean Management, Birgitte Ringstad Vartdal, har sagt opp sin stilling og slutter etter nesten ti år i selskapet.

BW LPG meldte torsdag om rekordkvartal, og endte til slutt opp 11,21 prosent. Fredag fortsetter oppgangen, og aksjen stiger nå 7,43 prosent til 83,15 kroner.

Axel Styrman i Nordea tror ikke børsfesten i BW LPG er over, og jekker nå opp kursmålet fra 75 til 90 kroner.

Scanship-hopp

Scanship Holding har gjennom datterselskpaet Etia AS blitt tildelt en ny kontrakt av et internasjonalt forbruksvareselskap. Etia skal i løpet av høsten neste år levere og installere en biogrønn systemløsning på ett av selskapets 40 produksjonsanlegg.

Aksjen er opp 6,37 prosent til 21,70 kroner.

TGS er opp 2,43 prosent til 261,20 kroner.

TGS skriver i en oppdatering fredag at selskapet er i gang med sin nyeste studie utenfor den nordvestlige kysten av Afrika, opplyser selskapet om i en børsmelding fredag.

Prosjektet er en 3D-studie som dekker et område på 5.100 kvadratkilometer og har fått full støtte av det senegalesiske nasjonale oljeselskapet, Petrosen.

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte SoftOx Solutions, som stiger 34,48 prosent. Havyard følger bak med en etterlengtet opptur på 19,03 prosent til 2,69 kroner.

Taperne

Siem Offshore er ned 14,29 prosent til 1,20 kroner, og topper taperlisten fredag.

Solstad Offshore er ned 6,88 prosent til 0,83 kroner, mens Navamadic er ned 5,91 prosent til 18,30 kroner. Sistnevnte har kunngjort at Lars Hjarrand blir ny CFO.

Ocean Yield har gjennomført en rettet emisjon på 15.935,143 nye aksjer. Hovedaksjonær, Aker, har på forhånd tegnet seg for sin pro-rata eierandel på 61,65 prosent til 45 kroner per aksje.

Aksjen er ned 0,86 prosent til 46,00 kroner.

For Seadrill fortsetter nedturen. Aksjen endte torsdag som dagens største taper med et fall på 19,15 prosent. Fredag er aksjen ned 3,40 prosent til 9,38 kroner.

Selskapet leverte torsdag knallrøde kvartalstall, samtidig som det ble kjent at John Fredriksen går ut av styret etter 14 år. Han erstattes av Glen Ole Rødland. Aksjen hoppet frem og tilbake før lunsj, før den sank kraftig utover dagen.