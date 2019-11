Trump med positive Kina-signaler - Wall Street stiger

– Hovedpoenget er at vi har en veldig god sjanse til å inngå en avtale, sier Trump som gjest på TV-programmet "Fox and Friends", som skal være et av hans favorittprogram ifølge CNBC.

Trump la til, ifølge CNBC, at en handelsavtale er potensielt veldig nær. Men presidenten tilføyer at han ikke vil gjøre forhastede avtaler.

Trump ikke nervøs

Usikkerhet rundt stemningen mellom Kina og USA har preget børsene den siste tiden. Den varslede «fase 1-avtalen» har latt vente på seg.

Tidligere fredag sa Kinas president Xi Jinping at han ikke var redd for handelskrigen.

– Vi vil jobbe for en avtale om «fase 1» på grunnlag i gjensidig respekt og likhet, sa Jinping ifølge Reuters.

– Han ønsker avtalen mye mer enn jeg gjør. Jeg er ikke nervøs for å inngå avtalen, var Trumps kommentar om presidentkollegaens sitater tidligere samme dag.

Wall Street

Nyhetene rundt handelskrigen ser ut til å bli godt tatt imot blant investorene på Wall Street.

Få minutter etter at handelen tok til på New York-børsen, har Nasdaq-indeksen hoppet opp 0,31 prosent til i 8.532,98 poeng. Dow Jones klatret 0,21 prosent til 27.825,40 poeng.

Stort sett går peker de øvrige indeksene også oppover.