Seadrill-aksjen ned 32 prosent på en uke - meglerhus spår kurskollaps

Oslo Børs holdt seg i positivt terreng fredag.

Hovedindeksen endte til slutt opp 1,08 prosent til 909,80 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 3.291 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen 0,08 prosent til 63,92 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,43 prosent til 58,33 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor er opp 1,38 prosent til 176,00 kroner, mens Aker BP er opp 1,42 prosent til 265,00 kroner. DNO styrket seg 0,87 prosent til 11,01 kroner.

Seadrill

For Seadrill fortsetter nedturen. Aksjen endte torsdag som dagens største taper med et fall på 19,15 prosent, og falt fredag nye 4,12 prosent til 9,31 kroner.

Den siste uken er aksjen ned 32 prosent, mens den hittil i år er ned 89 prosent.

Selskapet leverte torsdag knallrøde kvartalstall, samtidig som det ble kjent at John Fredriksen går ut av styret etter 14 år. Han erstattes av Glen Ole Rødland. Aksjen hoppet frem og tilbake før lunsj, før den sank kraftig utover dagen.

Aksjonærene vil komme i andre rekke, når Seadrill skal inngå diskusjoner med bankene som representerer selskapets kreditorer, mener analytikerne i ABG Sundal Collier.

Meglerhuset har i sin siste rapport nedjustert kursmålet fra 150 til 10 kroner, og nedgradert aksjen til hold.

«I så måte, selv om vi forventer at aksjen vil være volatil til endringer i sentiment, vil den forbli for langt ute på risikokurven frem til en permanent kapitalstruktur er på plass», het det fra ABG Sundal Collier.

Vinneren hoppet over 60 prosent

Scanship Holding har gjennom datterselskpaet Etia AS blitt tildelt en ny kontrakt av et internasjonalt forbruksvareselskap. Etia skal i løpet av høsten neste år levere og installere en biogrønn systemløsning på ett av selskapets 40 produksjonsanlegg.

Aksjen er opp 3,43 prosent til 21,00 kroner.

TGS er opp 2,86 prosent til 261,20 kroner.

TGS skriver i en oppdatering fredag at selskapet er i gang med sin nyeste studie utenfor den nordvestlige kysten av Afrika, opplyser selskapet om i en børsmelding fredag.

Prosjektet er en 3D-studie som dekker et område på 5.100 kvadratkilometer og har fått full støtte av det senegalesiske nasjonale oljeselskapet, Petrosen.

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-duoen Lifecare og SoftOx Solutions.

Aksjene hoppet 62,82 og 34,34 prosent, til 1,27 og 31,40 kroner.

Kursrally

Team Tankers steg 6,69 prosent til 5,10 kroner. Selskapet meldte torsdag at de mener det er større verdier i selskapet enn det som reflekteres i dagens aksjekurs, og har derfor iverksatt et tilbakekjøpsprogram verdt 2,5 millioner dollar.

John Fredriksen-dominerte Golden Ocean steg hele 7,20 prosent til 51,40 kroner på høyt volum.

Bulkrederiet kunne torsdag melde om et litt bedre tredje kvartal enn analytikerne på forhånd hadde spådd. Samtidig ble det også kjent at sjefen for Golden Ocean Management, Birgitte Ringstad Vartdal, har sagt opp sin stilling og slutter etter nesten ti år i selskapet.

BW LPG steg også markant med sine 6,20 prosent til 82,20 kroner etter at selskapet la frem rekordtall torsdag.

Axel Styrman i Nordea tror ikke børsfesten i BW LPG er over, og har i sin siste analyset jekket opp kursmålet fra 75 til 90 kroner.

Taperne

Taperlisten toppes av Wilson, som falt 16,36 prosent til 18,40 kroner.

Merkur Market-noterte Zenith Energy falt 10,66 prosent til 0,28 kroner, mens Nordic Mining er ned 9,64 prosent til 1,50 kroner.

Ocean Yield har gjennomført en rettet emisjon på 15.935,143 nye aksjer. Hovedaksjonær, Aker, har på forhånd tegnet seg for sin pro-rata eierandel på 61,65 prosent til 45 kroner per aksje.

Aksjen er ned 0,86 prosent til 46,00 kroner.