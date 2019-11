Bred oppgang på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg fredag.

Utviklingen kom i kjølvannet av Trumps uttalelser til et TV-program fredag. Her sa han at en potensiell avtale kan være nær, men at han ikke vil forhaste en avtale.

– Han ønsker avtalen mye mer enn jeg gjør. Jeg er ikke nervøs for å inngå avtalen, var Trumps kommentar om Jinpings uttalelser tidligere samme dag.

Jinping hadde tidligere sagt at de ikke er redde for handelskrigen.

– Som vi har sagt hele tiden, vi ønsker ikke handelskrigen, men vi er ikke redde. Når det er nødvendig, vil vi kjempe tilbake, men vi har jobbet aktivt for å prøve å ikke ha en handelskrig, sa Jinping ifølge Reuters.

Ferske nøkkeltall fra Markit viste at foreløpig innkjøpssjefsindeks (PMI) i USA var 51,9 i november, opp fra 50,9 i oktober.

PMI for tjenestesektoren var 51,6, mens for industrisektoren ble PMI 32,2 i november.

Det var ifølge Direkto Makro ventet en indeks på 51,0 og 51,4 for de to sektorene.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,39 prosent til 27.875,62 og er med det opp 19,5 prosent i år.

20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg fredag.

Legemiddelfirmaet Pfizer var dagens vinner med en oppgang på 1,54 prosent.

Intel, som produserer mikroprosessorer til datamaskiner, var dagens taper med et fall på 1,05 prosent

Kjente selskaper som Boeing og American Express steg henholdsvis 1,29 og 0,2 prosent.

Steg etter overraskende kvartalstall

S&P 500 endte opp 0,22 prosent til 3.110,29. Det vil si at indeksen er opp 24,07 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Nordstrom, som steg 10,58 prosent etter overraskende kvartalstall.

Selskapet fikk et resultat på 0,81 dollar per aksje, mot 0,67 dollar året før. Det var ifølge Zacks ventet et resultat på 0,65 dollar per aksje.

Inntektene falt to prosent til 3,67 milliarder dollar. Her var det ventet inntekter på 3,64 milliarder dollar.

På motsatt side var Intuit øverst på taperlisten. Aksjen falt 4,18 prosent etter kvartalstall som skuffet investorene.

Smalt opp 293 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,16 prosent til 8.519,88. Indeksen har dermed steget 28,4 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,45 prosent, mens Apple stengte ned 0,09 prosent og Amazon klatret 0,63 prosent.

Netflix falt 0,39 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,46 prosent.

Dagens vinner ble Aslan Pharmaceuticals, med en oppgang på 293,27 prosent. Selskapet meldte at nye prekliniske data for ASLAN003, som er en potensiell behandling av akutt myeloide leukemi, ble publisert i novemberutgaven av Haematological Journal.

Høyest på taperlisten var Viveve Medical, som stupte 57,6 prosent etter at selskapet sendte inn en frivillig begjæring om konkursbeskyttelse.

Uknuselige vinduer knuste lanseringen

Tesla var også i fokus på ukens siste handelsdag på Wall Street.

Natt til fredag lanserte elbilprodusenten sin første elektriske pickup, med seks seter. Lanseringen gikk imidlertid ikke helt som planlagt.

Pickupen skulle ha uknuselige vinduer, men under lanseringen knuste likevel vinduene da det ble kaste en stålkule mot vinduene.

Noen fans rundt omkring i verden kritiserte også utseendet til bilen, som sies å ha et futuristisk utseendet.

Den mislykkede lanseringen sendte Tesla ned 6,14 prosent på Wall Street.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 5,3 prosent til 12,44.

Gullprisen var ned 0,04 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.463,0 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned i overkant av én prosent etter uttalelser fra Xi Jinping og Donald Trump i markedet.

Tremånedersrenten steg 0,5 basispunkter til 1,579 prosent.

Renten på 2-åringen klatret 1,3 basispunkter til 1,624 prosent.

10-åringen falt tilbake 0,7 basispunkter til 1,769 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 0,9 basispunkter til 2,223 prosent.