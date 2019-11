Tradere ser mulighet i ny bitcoinkollaps

Denne uken falt prisen for en Bitcoin til under 7.000 dollar. Med det har kursen falt med over 25 prosent den siste måneden og er tilnærmet halvert siden juni. Den samme tendensen har vi sett hos andre kjente kryptovalutaer. Siden i sommer har Ethereum og Ripple falt med nesten 60 prosent mens LiteCoin har falt med nesten 70 prosent. Utviklingen så langt i november har vært nedadgående for tilnærmet alle kryptovalutaer.

Skal vi tro traderne på CMC Markets sin handelsplattform skal denne utviklingen derimot ikke fortsette. Majoriteten av posisjonsverdien eksponert mot bitcoinkursen er nemlig posisjonert for oppgang fremover. Det samme ser vi for kontraktene på bevegelsen til Ethereum, LiteCoin, Ripple, Cardano og for kryptoindeksen.

Hva som utløste høstens fall er foreløpig ikke kjent, men tradere peker spesielt på to forhold som spiller negativt inn på kryptomarkedet.

For det første øker frykten for reguleringer av kryptovaluta. På fredag uttalte den kinesiske sentralbanken at de ville slå ned på en gjenoppblomstring av ulovligheter knyttet til kryptovaluta og advarte investorer mot å forveksle kryptovaluta med blockchain-teknologi. Uttalelsen medførte fall i kryptomarkedet før det tok seg noe opp igjen mot fredag ettermiddag. Lignende uttalelser har vi sett fra flere andre sentralbanker tidligere.

For det andre har det vært en forholdsvis laber respons på Facebooks planer om å lansere sin egen kryptovaluta Libera. I oktober trakk blant annet flere partnere, deriblant Visa og MasterCard seg fra samarbeidet.

Årsaken til at mange tradere likevel har tro på oppgang fremover kan ha sammenheng med at prisen i dag fremstår forholdsvis lav sammenlignet med toppnoteringen i slutten av 2017 på 20.000 dollar og årets høyeste notering på 13.800 dollar.

For den som ikke lar seg friste av kryptomarkedet finnes det muligheter innen tradisjonell valutahandel også. Ifølge Goldman Sachs Group Inc. er britiske pund en het rally-kandidat i 2020. Banken mener neste måneds nyvalg i Storbritannia vil lede til en seier til det konservative parti og være første steg til å løse usikkerheten rundt Brexit som har tynget pundet i lengre tid. Spesielt trekker de frem pundet mot euro som en investeringsmulighet.

Norske kroner er også spennende. Ved inngangen til helgen koster fremdeles en euro over 10 kroner, noe mange mener er overraskende dyrt med tanke på hvor godt økonomien i Norge går. Norges styringsrente ligger allerede 1,75 prosentpoeng over den europeiske, og de økonomiske utsiktene tatt i betraktning kan differansen øke ytterligere. Lite tyder i hvert fall på at ECBs nye sentralbanksjef Christine Lagarde vil heve renten med det første.