Pro-demokratisk storseier i Hongkong løfter børsene i Asia

Børsene i Asia starter uken med oppgang.

I Japan stiger Nikkei 0,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,54 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,39 prosent, og CSI 300 styrkes 0,37 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 1,56 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,96 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 0,32 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,14 prosent.

Valg

Mye av optimismen knyttes til de pro-demokratiske kandidatenes storseier i Hongkong. Valget blir sett på som en folkeavstemning over måneder med protester mot myndighetene i landet.

Det skulle velges 452 representanter til Hongkongs 18 ulike distriktsråd. Ifølge NTB ser det mandag morgen ut til at de pro-demokratiske kandidatene har kontroll i alle 18 distrikter, samtidig som det ligger an til at de har sikret seg 388 av 452 seter.

Kinas utenriksminister Wang Yi sier imidlertid mandag ifølge NTB at den delvis selvstyrte byen vil forbli en del av Kina uansett hva som skjer.

– Alle forsøk på å rote det til i Hongkong, eller ødelegge for dets fremgang og stabilitet, vil ikke lykkes, sier Yi, ifølge nyhetsbyrået.

– Jeg tror ikke noen forventet dette. Det er et veldig tydelig tegn når tre millioner hongkongere kom ut på en veldig ryddig måte og sendte et veldig tydelig signal til det etablerte, sier analytiker Fraser Howie til CNBC.

– Meldingen har blitt sendt over hele linjen, i nesten hver eneste valgkrets, om at det er stor frustrasjon og mistillit til regjeringen og Carrie Lam, påpeker han.

Handelskrig

Når det gjelder handelsforhandlingene mellom USA og Kina, uttalte tjenestemenn, lovgivere og handelseksperter mandag til Reuters at det er lite sannsynlig at en fase 2-avtale snart vil komme på plass.

Det kommer naturlig nok av at de to landene ikke har signert en fase 1-avtale, til tross for at ytterligere tollsatser for kinesisk eksport til USA trer i kraft allerede 15. desember.

Sjeføkonom i S&P Global Ratings, Paul Gruenwald, uttalte mandag til CNBC at de tollsatsene som er planlagt innført i midten av desember er forskjellige fra de som tidligere er innført, grunnet den potensielle innvirkningen på forbrukerne.

– I de første par rundene var det leverandørene og andre i forsyningskjedene som i hovedsak ble rammet. Når det nå er forbruksvarer, vil plutselig prisen på den fine iPhonen din, eller hva som helst annet du har i lommen, øke med 15-20 prosent eller mer, og det vil treffe forbrukerne direkte. Det vil også ha et politisk element, sier Gruenwald til CNBC.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg fredag. Utviklingen kom i kjølvannet av Trumps uttalelser til et TV-program fredag. Han sa at en potensiell avtale kan være nær, men at han ikke vil forhaste det.

Dow Jones steg 0,39 prosent til 27.875,62 og er med det opp 19,5 prosent i år. 20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg fredag.

S&P 500 endte opp 0,22 prosent til 3.110,29, og er med det styrket 24,07 prosent hittil i år. Nasdaq Composite steg 0,16 prosent til 8.519,88. Indeksen har dermed klatret 28,4 prosent siden nyttår.