Oslo Børs åpner opp

I kjølvannet av oppgang på børsene i USA fredag og Asia mandag morgen, åpner Oslo Børs opp.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 912,84, opp 0,34 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 300 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,54 prosent til 63,73 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,57 prosent til 58,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt bidrar positive tegn rundt handelsavtale mellom USA og Kina til oppgangen.

– Det handler fortsatt om handelssamtaler. Det virker som at det dominerer markedene nå, sier sjefstrateg i CMC Markets, Michael McCarthy, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Platts ler fokuset også rettet mot kommentarer fra oljeministre i forkant av Opecs kommende møte i desember.

Mandag skriver kinesiske Global Times, ifølge TDN Direkt, at Kina og USA er «svært nære en fase 1-avtale». Kinas president Xi Jinping uttalte fredag at landet ønsket å konkludere en handelsavtale basert på «gjensidig respekt og likhet», mens det amerikanske handelskammeret senere samme dag uttalte at en fase 1-handelsavtale muligens ikke kan bli signert før etter 15. desember.

Stiger markant

Mandag morgen meldes det at Flex LNG-datter har inngått en langsiktig timecharter med Clearlake Shipping for en periode på opptil ti år. Flex LNG klatrer 3,65 prosent til 88,10 kroner på høyt volum.

Etter flere dager med fall, henter John Fredriksen-dominerte Seadrill seg nå noe inn igjen. Aksjen er opp 7,84 prosent til 10,04 kroner.

Også Avance Gas styrkes. Aksjen er nå opp 4,62 prosent til 54,40 kroner, og er foreløpig dagens tredje mest omsatte.

Dagens hittil største vinner er Wilson, som klatrer 18,48 prosent til 21,80 kroner, mens Merkur Market-noterte Lavo.tv stiger 8,46 prosent til 0,10 kroner.

I rødt

Polaris Media otopper foreløpig taperlisten med et fall på 6,29 prosent til 32,80 kroner, etterfulgt av Solstad Offshore som svekkes 5,11 prosent til 0,87 kroner.

Blant tungvekterne faller Telenor 0,72 prosent til 166,05 kroner. Telenors datterselskap i Bangladesh, Grameenphone, har blitt beordret av høyesterett i Bangladesh til å betale 20 millioner taka, tilsvarende 236 millioner amerikanske dollar, til telekommyndighetene i landet.

Frontline faller 0,39 prosent til 102,90 kroner, mens Orkla og Tomra er ned henholdsvis 0,11 prosent til 87,40 kroner og 0,15 prosent til 262,00 kroner.