Uber-aksjen straffes på positiv børs

Uber-aksjen faller 2,1 prosent i åpningshandelen mandag.

Det skjer etter at selskapet har mistet lisensen i London. Londons transportmyndighet (Transport for London) mener at Uber har flere feil, blant annet flere brudd som påfører sikkerhetsfare for passasjerer.

– Til tross for at vi adresserte noen av disse problemene, har ikke Transport for London tillit til at lignende problemer ikke vil dukke opp igjen i fremtiden, noe som har ført til at vi konkluderer med at selskapet ikke er skikket og skikkelig på dette tidspunktet, skrev Transport for London.

Uber mener avgjørelsen er gal og varsler at de vil anke avgjørelsen. Ifølge Uber har de 3,5 millioner passasjerer og 45.000 sjåførere med lisen.

Sentimentet i markedet er ellers positivt. Overskriftene er hovedsakelig rettet mot utviklingen i handelssamtalene mellom USA og Kina, hvor begge leire har meldt om positiv utvikling de siste dagene,

Dow Jones åpner opp 0,3 prosent mandag til 27.970,34.

Nasdaq-indeksen stiger 0,8 prosent til 8.588,21, mens S&P 500 er opp 0,5 prosent til 3.125,04.

Kina og USA er "svært nær" en fase 1-handelsavtale, skriver det kinesiske kommunistpartiets avis Global Times mandag, ifølge TDN Direkt.

Avisen viser til "eksperter" nær kinesiske myndigheter og skriver at i motsetning til negative medieoppslag, er Kina og USA svært nær fase 1-avtale, og Kina er fortsatt fokusert på å fortsette samtalen for en fase 2 eller til og med fase 3-avtale med USA, på like vilkår.

På makrofronten viser tall fra Federal Reserve Bank of Dallas at indeksen for aktivitetsutsiktene til industrisektoren i Texas var minus 1,3 poeng i november, fra minus 5,1 poeng i oktober.