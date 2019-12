Lakseyndling knallet til - meglerhus spår kursrally

Positive signaler fra Xi Jinping og president Donald Trump om muligheten for å oppnå en foreløpig enighet i handelskonflikten, har igjen bidratt til å løfte markedene.

I likhet med utviklingen i USA og de asiatiske markedene endte Oslo Børs opp mandag.

Hovedindeksen styrket seg til slutt 0,52 prosent til 914,52 poeng, og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.311 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 0,17 prosent til 63,26 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,46 prosent til 57,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

På Oslo Børs er Equinor ned 0,11 prosent til 175,80 kroner. Ellers i olje er Aker BP opp 0,42 prosent til 266,10 kroner, og DNO er er ned 0,95 prosent til 10,91 kroner.

SalMar-opptur

SalMar-aksjen steg 3,82 prosent til 416,20 kroner. SpareBank 1 Markets har i en oppdatering oppgradert aksjen fra hold til kjøp, og tror at aksjen skal opp til 475 kroner.

Lerøy Seafood er en del av den anbefalte porteføljen til meglerhuset, og er mandag opp 2,07 prosent til 57,10 kroner. Grieg Seafood vrakes samtidig fra porteføljen, og er opp 0,66 prosent til 137,20 kroner (merk at aksjen nå handles ex utbytte).

Pareto Securities er fortsatt bull på sjømatsektoren, og ser både oppside i lakseprisen og flere lakseaksjer.

«Vi forventer å se lakseprisen neste uke til å være omtrent 61 kroner per kilo. Dette svarer til en prisstigning på 8,6 kroner sammenlignet med samme periode året før», skrev Pareto i en analyse fredag.

Bakkafrost og Mowi er opp 3,41 og 1,31 prosent, til 607,00 og 225,00 kroner.

Fredriksen-revansj

Flex LNG-datter har inngått en langsiktig timecharter med Clearlake Shipping for en periode på opptil ti år. Flex LNG steg 2,71 prosent til 87,30 kroner.

Etter flere dager med fall, henter John Fredriksen-dominerte Seadrill seg nå noe inn igjen. Aksjen er opp 4,46 prosent til 9,72 kroner.

Wilson falt fredag 16 prosent og ble den store børstaperen. Mandag derimot toppet aksjen lenge vinnerlisten, og endte opp 18,48 prosent til 21,80 kroner.

Dagens vinner ble Siem Offshore, som steg 26,00 prosent til 1,89 kroner.

GC Rieber Shipping steg 5,38 prosent til 9,80 kroner etter mer arbeid.

GC Rieber Shipping opplyste i en børsmelding at Nexans har utøvd en opsjon på fem måneder for CSVen Polar King. Dette betyr at Nexans forlenger charterperioden til juli 2020.

Taperne og tungvekterne

I motsatt ende finner vi Merkur-Market noterte Lavo.tv, som er ned 25,16 prosent til 0,06 kroner.

Kriserammede Havyard er nok en gang å finne blant de mest røde, og er mandag ned 10,48 prosent til 2,2 0 kroner.

BRAbank endte ned 9,76 prosent til 0,74 kroner, Solstad Offshore er ned 9,76 prosent til 0,84 kroner, og Havila Shipping er ned 5,67 prosent til 3,16 kroner.