Oslo Børs åpner flatt

Oslo Børs åpnet omtrent flatt tirsdag.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 916,21, opp 0,18 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 355 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,08 prosent 63,60 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent til 57,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ledende forhandlere fra USA og Kina holdt tirsdag morgen en telefonkonferanse for å diskutere «kjernesaker».

Ifølge CNBC var det Kinas toppforhandler Liu He, som pratet med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

– Oljepristrenden er sterkt korrelert med nyhetsstrømmen fra handelssamtalene, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader, ifølge TDN Direkt, og legger til at optimisme over en handelsavtale er støttende for prisene.

På tilbudssiden rettes oppmerksomheten ifølge nyhetsbyrået mot Opec-møtet i neste uke, som vil bli etterfulgt av et samtaler mellom Opec og flere andre oljeproduserende land (Opec+). Forventningene er at Opec+ vil forlenge produksjonskuttet på 1,2 millioner fat pr. dag til midten av 2020.

I rødt

Avance Gas faller tirsdag morgen 7,78 prosent til 48,60 kroner, og er dagens fjerde mest omsatte aksje.

Det John Fredriksen-dominerte selskapet ga både topp- og bunnlinjen et solid løft i tredje kvartal, men nådde ikke helt opp til analytikernes forventninger.

Hittil i år er Avance-aksjen opp over 300 prosent.

Også Reach Subsea har lagt frem sine tall, og kunne melde om en halvering av overskuddet. Aksjen er ned 3,66 prosent til 1,58 kroner.

Blant aksjene som faller mest tirsdag morgen finner vi NattoPharma, som er ned 5,13 prosent til 7,40 kroner, og Salmones Camanchaca som faller 4,32 prosent til 32,00 kroner.

Klatrer

BW Offshore kunne tirsdag morgen melde at de ga driften et solid løft i tredje kvartal. Aksjen klatrer 3,73 prosent til 68,15 kroner på høyt volum.

Dagens hittil største vinner er Observe Medical, som fyker opp 20 prosent til 12,00 kroner, mens Wilson klatrer 10,09 prosent til 24,00 kroner.

Johan Fredriksens Seadrill er opp 9,00 prosent til 10,60 kroner, mens Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling, som legger frem sine tredjekvartalstall senere i dag, er opp 6,45 prosent til 64,08 kroner.