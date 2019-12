Børsene åpner ned på Wall Street

Dette skjer til tross for at Kellyanne Conway, spesialrådgiver i Donald Trumps administrasjon, avslører tirsdag at en fase 1 handelsavtale er nær.

Men nasjonene er ikke enige når det kommer til tvungen teknologioverføring, immaterielle rettigheter og ubalanse i handel mellom landene, forteller Conway.

Ledende forhandlere fra USA og Kina holdt tirsdag morgen en telefonkonferanse for å diskutere «kjernesaker».

En hake mellom nasjonenes forhold er at Donald Trump har frist innen 2. desember med å skrive under på Hongkong-loven som har blitt vedtatt i senatet. Kina har advart Trump mot å gjøre det.

Wall Street

De positive signalene fra handelskrigen bidro til ny all-time high på børsene i New York i går. S&P 500, Nasdaq og Dow Jones steg alle til ny rekord. Alle satte også nye intradag-rekorder.

Tirsdag faller indeksene litt. S&P er ned 0,06 prosent til 3132,4 etter tre minutters handel. Nasdaq faller 0,02 prosent til 8632,3. Dow Jones svekkes 0,03 prosent til 28.060,3.

Makro

Boligprisene i USA var opp 0,6 prosent i september, sammenlignet med august, forteller Federal Housing Finance Agency (FHFA). Det er dobbelt så mye som ventet, ifølge TDN Direkt.

I storbyområdene steg boligprisene med 2,1 prosent i september på årsbasis. Det var ventet stigning på 2,0 prosent, ifølge TDN Direkt.

Grossistlagrene var opp 0,2 prosent, akkurat som ventet, i oktober sammenlignet med måneden før, ifølge Direkt Makro.